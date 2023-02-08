Deprem yardım kolilerinde neler olmalı?

Gönderilen yardımlar zaman zaman ulaşımda ve organizasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle süreci daha çok zorlaştırabiliyor. Bu nedenle kurum ve kuruluşların yönlendirmelerine kulak vermek son derece önemli. "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" açıklamasını yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini şöyle sıraladı:
- Elektrikli ısıtıcı
- Büyük - küçük tüp
- Odun sobası - odun - kömür sobası
- Cep ısıtıcısı
- Powerbank
- Jeneratör
- Çocuk ve yetişkin mont
- Kadın - erkek ayakkabı
- Kadın - erkek polar
- Kadın - erkek içlik
- Yağmurluk
- Panço
- Uyku tulumu
- Yastık
- Yatak ve nevresim takımı
- Tek kullanımlık tabak - çatal - kaşık
- Tava
- Su ısıtıcı
- Kavurma - barbunya - peynir konserve
- Çay - kahve
- Kaşar - peynir - zeytin
- Su
- Ekmek
- Hazır gıda
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