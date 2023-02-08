Deprem yardım kolilerinde neler olmalı?

Gönderilen yardımlar zaman zaman ulaşımda ve organizasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle süreci daha çok zorlaştırabiliyor. Bu nedenle kurum ve kuruluşların yönlendirmelerine kulak vermek son derece önemli. "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" açıklamasını yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini şöyle sıraladı:

Elektrikli ısıtıcı

Büyük - küçük tüp

Odun sobası - odun - kömür sobası

Cep ısıtıcısı

Powerbank

Jeneratör

Çocuk ve yetişkin mont

Kadın - erkek ayakkabı

Kadın - erkek polar

Kadın - erkek içlik

Yağmurluk

Panço

Uyku tulumu

Yastık

Yatak ve nevresim takımı

Tek kullanımlık tabak - çatal - kaşık

Tava

Su ısıtıcı

Kavurma - barbunya - peynir konserve

Çay - kahve

Kaşar - peynir - zeytin

Su

Ekmek