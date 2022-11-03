Deniz yosununun cildinize faydaları neler?

Suşi rulolarına sarılmasıyla ünlü deniz yosununun cilt bakımında da önemli bir rolü olduğunu biliyor muydunuz? Deniz yosununun cilt bakımındaki etkisini öğrenmek için haberimizin devamına davetlisiniz...

Deniz yosununun cildinize faydaları neler?
Güzellik
Giriş: 03 Kasım 2022 16:00
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Okyanusta bilinen 30.000'den fazla türüyle deniz yosunu aslında vitaminler, mineraller, amino asitler ve proteinlerle yüklü. Yosunların cilt bakımına etkisini öğrencikten sonra Uzak Doğu yemeklerinin yanında cilt bakımınız için de kullanmayı tercih edebilirsiniz...


Deniz yosunu nedir?

Genel olarak deniz yosunu; okyanuslarda, nehirlerde ve göllerde yetişen deniz bitkileri ve alg türlerine verilen isimdir. Aslında deniz yosunu çok güçlü bir deniz suyu konsantrasyonudur ve deniz suyundan emilme ve aktif taşıma yoluyla bünyesinde mineralleri barındırabilir. Deniz yosununun pek çok farklı türü olduğu için temizleyici, tonik, nemlendirici, serum, dudak parlatıcısı ve maskeye kadar her tür cilt bakımı ve kozmetik ürünü için kullanılabilirler. Deniz yosunundan elde edilen birkaç önemli aktif bileşen ise şunlar:

  • C vitamini

  • Potasyum

  • Demir

  • B12 vitamini (Niasin)

  • Kolin

Deniz yosununun cilt için diğer önemli bileşenlerinden biri su moleküllerinde ağırlıklarının 1.000 katına kadar taşıyabildikleri polisakkaritlerdir. Bunu yakından görebilmek için kuru deniz yosununu alıp ılık suya bırakabilirsiniz. Böylece kuruduğunda olduğundan çok daha büyük bir boyuta kadar şiştiğini göreceksiniz.


Deniz yosununun cildinize faydaları nelerdir?

Deniz yosununun fazla yağdan ince çizgilere ve kırışıklıklara kadar her şeyi ele alıp cilde birçok fayda ve iyileştirici özellik sağladığını görebilirsiniz. Kuru, hassas ve akneye meyilli ciltlerin yanı sıra yaşlanma karşıtı özellikler arayanlar da deniz yosunundan faydalanabilirler.


Yağ üretimini düzenler

Bazı deniz yosunlarının yağ üretimini azalttığı, diğerlerinin ise akne oluşumuna dahil olan bakterileri azalttığı ve bu da deniz yosununu akne karşıtı potansiyel bir bileşen haline getirdiği gösterilmiştir.


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İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır

Laminaria Digitata gibi deniz yosunları, ince çizgileri yumuşatmak için kolajen üretimini teşvik eden ve daha dolgun, daha genç bir görünüm veren, potansiyel olarak zengin bir amino asit (glisin gibi) ve doğal antioksidanlar (C vitamini gibi) kaynağıdır.


Akne, roza ve hassas cilde iyi gelir

Deniz yosunu, akne ve roza gibi iltihaplanma ile ilişkili cilt problemlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve hassas ciltlerde kızarıklık görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinen magnezyum ve çinko gibi doğal mineraller içerir. Ayrıca koruyucu bir bariyer oluşturarak cildi zorlu çevre koşullarından korur.


Cildi aydınlatır

Deniz yosunu, pigment üretimini etkileyerek koyu lekelerin giderilmesinde yardımcı olur. Bu sayede daha aydınlık ve canlı bir cilt görünümüne kavuşabilmenizi sağlar.


Ölü derilerden arınmanızı sağlar

Deniz yosunu doğada karşılaşabileceği toksik kimyasallardan kurtulma mekanizmalarını içerecek şekilde adapte olmuştur. Bu özellik, dışarıda geçirilen bir günün ardından yüzünüzün tazelenmesini sağlamak için deniz yosununun kimyasal detoksifiye edicileri ve koruyucularına sahip yüksek içeriği sayesinde cildinize aktarılır. Özellikle Corallina officinalis'in (kalsiyum karbonat oluşturan kırmızı bir deniz yosunu) detoksifiye edici faydalarının ölü ve yıpranmış cilt hücrelerini cilt yüzeyinden nazikçe temizlemeye yardımcı olduğu biliniyor.


Cildinizi nemlendirir

Deniz yosunu, cilt bakım ürünlerinde ünlü bir nemlendirici bileşendir. Güçlü bir nemlendirici olarak deniz yosunu, suyu emen ve cilde getiren güçlü polisakkaritler ile cilt hücrelerine nemi hapseder. Bu, nemli görünen bir cilt için uzun süreli nemlendirme sağlar. Dolayısıyla deniz yosunu sadece cildimizin bariyerini korumaya yardımcı olan esansiyel yağ asitlerini içermez, aynı zamanda nemi cildimize hapsetmeye yardımcı olan aljinik asit gibi polisakkaritler açısından da zengindir.


Son olarak her ihtimale karşı hassas bir cildiniz varsa kolunuzun iç kısmında birkaç gün boyunca deniz yosunu içeren kozmetik ürününü deneyerek alerjiniz olup olmadığını görebilirsiniz.


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