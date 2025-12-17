HTHAYAT
2026'da dekorasyonda neler trend?

Yeni bir yıla giriş, her zaman gelecek yılın trendlerine dair tahminlerle dolu bir dönemi beraberinde getirir. Moda, güzellik ve ev dekorasyonu… Herkes bir sonraki "büyük trendin" ne olacağını merak eder. İşte "2026 yılında evlerde neler trend?" sorusunun yanıtı...

1

1- Afrika etkili boho dekorasyon

Az makrome ve baştan aşağı nötr tonlar; daha fazla Afrika mirası ve el işçiliği odaklı bir yaklaşım... Afrika ve bohem stillerin birleşiminden doğan bu trend; renkli tekstiller, el dokuması sepetler, doğal lifli halılar ve Afrika kültürüne dayanan zanaatkâr üretimi objeler etrafında şekilleniyor. Bu stil, boho'nun sıcak ve özgür ruhunu korurken, mekâna tarih ve kültürel derinlik de katıyor.

2

2- Fütüristik formlar

Trend tahminleri doğası gereği ileriye bakar ancak bu akım bizi 2026'nın bile ötesine, adeta yeni bir çağa taşıyor. Güzellikten modaya, ev dekorasyonundan aksesuarlara kadar her alanda uzay ve gelecek temalı bir yükseliş öngörüyor. İç mekânlarda bu trend; metalik yüzeyler, ışığa göre renk değiştiren tonlar ve Jetgiller dizisinden fırlamış gibi görünen mobilya formlarıyla kendini gösteriyor. Kavisli koltuklar ve parlak krom detaylar şimdiden gözümüze çarpmaya başladı ancak asıl yükselişin önümüzdeki yıl yaşanması bekleniyor.

3

3- Sirk esintili iç mekânlar

İlk duyduğunuzda biraz tuhaf gelebilir ama sirk estetiğinin iç mekânlara girdiğini şimdiden görmek mümkün. En büyük kanıt: Çizgiler. Özellikle canlı, ton-sür-ton renk kombinasyonlarıyla kullanılan çizgiler her yerde. Bu trend özellikle çocuk odalarında kullanılıyor. Gözünüzün önüne ürkütücü palyaçolar veya dev bir sirk çadırı geliyorsa, merak etmeyin; bu kadar fazla değil. Küçük dokunuşlar yeterli: bir kırmızı vurgu, eğlenceli bir çizgili desen gibi…

 

4

4- Modern Art Deco etkileri

Bu trendi, Gatsby döneminin ihtişamına modern bir yorum olarak düşünebilirsiniz. Art Deco kökeni 1910'lara dayansa da 2026'da bu stilin yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor. Bunun nedeni ise insanların minimalizme alternatif olarak daha renkli ve karakterli mekânlar araması. Yeni Art Deco yorumu; geometrik detaylar, krom ve pirinç yüzeyler, mermer ve deri gibi lüks malzemeler etrafında şekilleniyor. Görünen o ki, iç mekânlarda "sessiz şıklık" dönemi yavaş yavaş sona ererken, daha cesur ve gösterişli bir estetik sahneye çıkıyor.

 

