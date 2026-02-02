HTHAYAT
Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Tam buğday unlu poğaça 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden çıkan tam buğday unlu poğaçalar, pratik yapımı ve lezzetiyle kahvaltı ve çay saatlerinin favorisi oluyor.

Tam buğday unlu poğaça 
Giriş: 02 Şubat 2026, Pazartesi 09:06
Güncelleme: 02 Şubat 2026, Pazartesi 09:07

Tarif defterimden;

Yapılışı pratik tam buğday unlu leziz poğaçalar...

Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak yoğurt
  • 3/4 bardak zeytinyağı
  • 1 tam + 1 yumurta akı
  • 2 bardak tam buğday unu
  • 1,5 - 2 bardak beyaz un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harç için;

  • 150 gr lor + beyaz peynir karışımı
  • 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış

Üzerlerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • Susam

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.İç harç malzemelerini bir kasede karıştırın.

*Yoğurt, zeytinyağı ve yumurtaları geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın. Tam buğday unu, beyaz unun 1,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma ilave edin. Elinizle yoğurmaya başlayın, gerekirse yarım bardak unu da ekleyin (hamur ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı).

*Hamuru 20 eşit parçaya ayırın, her birini avuç içinizle açarak içlerine peynirden birer tatlı kaşığı pay edin, uçlarını birleştirip ters çevirerek tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin ve peynir karışımına gelene kadar çizik atın.

*175 derecede önceden fanlı ayrda ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

