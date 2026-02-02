68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Los Angeles'ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi.
Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.
"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı. "En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.
Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.
Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.
İşte 2026 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
Yılın Albümü: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
Yılın Kaydı: “luther” – Kendrick Lamar feat. SZA
En İyi Rap Albümü: “GNX” – Kendrick Lamar
En İyi Latin Urban Albümü: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Dean
En İyi Pop Vokal Albümü: “Mayhem” – Lady Gaga
En İyi Pop Solo Performansı: “Messy” – Lola Young
Yılın Şarkısı (Söz Yazarı Ödülü): “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell
En İyi Dance/Electronic Albüm: “EUSEXUA” – FKA twigs
En İyi Pop Duo/Grup Performansı: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
En İyi Rock Albümü: “Never Enough” – Turnstile
En İyi Contemporary Country Albümü: “Beautifully Broken” – Jelly Roll
En İyi R&B Albümü: “Mutt” – Leon Thomas
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: “A Matter of Time” – Laufey
En İyi Latin Pop Albümü: “Cancionera” – Natalia Lafourcade
En İyi Música Mexicana Albümü: “Palabra De To’s (Seca)” – Carín León
Görsel Medya için En İyi Derleme Soundtrack: “Sinners” – Çeşitli sanatçılar
Görsel Medya için En İyi Beste Soundtrack (Besteci Ödülü): “Sinners” – Ludwig Göransson
En İyi Gospel Albümü: “Heart of Mine” – Darrel Walls & PJ Morton
En İyi Contemporary Christian Music Albümü: “Coritos Vol. 1” – Israel & New Breed
Görsel Medya için Yazılmış En İyi Şarkı: “Golden” – KPop Demon Hunters
En İyi Caz Vokal Albümü: “Portrait” – Samara Joy
En İyi Caz Enstrümantal Albümü: “Southern Nights” – Sullivan Fortner feat. Peter Washington & Marcus Gilmore
En İyi Afrika Müziği Performansı: “Push 2 Start” – Tyla
En İyi Reggae Albümü: “BLXXD & FYAH” – Keznamdi
En İyi Müzik Videosu: “Anxiety” – Doechii
En İyi Müzik Filmi: “Music by John Williams”
En İyi Alternatif Müzik Albümü: “Songs of a Lost World” – The Cure
Yılın Söz Yazarı: Amy Allen
Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı): Cirkut
En İyi Komedi Albümü: “Your Friend, Nate Bargatze” – Nate Bargatze
En İyi Sesli Kitap / Anlatı ve Hikâye Anlatımı Kaydı: “Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama” – Dalai Lama
En İyi Sözlü Performans Şiir Albümü Ödülü: “Words for Days Vol. 1” – Mad Skillz
En İyi Albüm Kapağı: “Chromakopia”
Dr. Dre Küresel Etki Ödülü: Pharrell Williams
