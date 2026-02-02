HTHAYAT
68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan 68. Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Giriş: 02 Şubat 2026, Pazartesi 10:07
Güncelleme: 02 Şubat 2026, Pazartesi 10:07

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Los Angeles'ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi.

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı. "En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.

İşte 2026 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın Albümü: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Yılın Kaydı: “luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

En İyi Rap Albümü: “GNX” – Kendrick Lamar

En İyi Latin Urban Albümü: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Dean

En İyi Pop Vokal Albümü: “Mayhem” – Lady Gaga

En İyi Pop Solo Performansı: “Messy” – Lola Young

Yılın Şarkısı (Söz Yazarı Ödülü): “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

En İyi Dance/Electronic Albüm: “EUSEXUA” – FKA twigs

En İyi Pop Duo/Grup Performansı: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

En İyi Rock Albümü: “Never Enough” – Turnstile

En İyi Contemporary Country Albümü: “Beautifully Broken” – Jelly Roll

En İyi R&B Albümü: “Mutt” – Leon Thomas

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: “A Matter of Time” – Laufey

En İyi Latin Pop Albümü: “Cancionera” – Natalia Lafourcade

En İyi Música Mexicana Albümü: “Palabra De To’s (Seca)” – Carín León

Görsel Medya için En İyi Derleme Soundtrack: “Sinners” – Çeşitli sanatçılar

Görsel Medya için En İyi Beste Soundtrack (Besteci Ödülü): “Sinners” – Ludwig Göransson

En İyi Gospel Albümü: “Heart of Mine” – Darrel Walls & PJ Morton

En İyi Contemporary Christian Music Albümü: “Coritos Vol. 1” – Israel & New Breed

Görsel Medya için Yazılmış En İyi Şarkı: “Golden” – KPop Demon Hunters

En İyi Caz Vokal Albümü: “Portrait” – Samara Joy

En İyi Caz Enstrümantal Albümü: “Southern Nights” – Sullivan Fortner feat. Peter Washington & Marcus Gilmore

En İyi Afrika Müziği Performansı: “Push 2 Start” – Tyla

En İyi Reggae Albümü: “BLXXD & FYAH” – Keznamdi

En İyi Müzik Videosu: “Anxiety” – Doechii

En İyi Müzik Filmi: “Music by John Williams”

En İyi Alternatif Müzik Albümü: “Songs of a Lost World” – The Cure

Yılın Söz Yazarı: Amy Allen

Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı): Cirkut

En İyi Komedi Albümü: “Your Friend, Nate Bargatze” – Nate Bargatze

En İyi Sesli Kitap / Anlatı ve Hikâye Anlatımı Kaydı: “Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama” – Dalai Lama

En İyi Sözlü Performans Şiir Albümü Ödülü: “Words for Days Vol. 1” – Mad Skillz

En İyi Albüm Kapağı: “Chromakopia”

Dr. Dre Küresel Etki Ödülü: Pharrell Williams

