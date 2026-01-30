HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Brokoli salatası
Yemek Tarifleri

Brokoli salatası

Müjgan Yurtseven'in paylaştığı balzamik soslu brokoli salatası, pratik hazırlanışı ve ferah lezzetiyle sofralara renk katıyor.

Brokoli salatası
Giriş: 30 Ocak 2026, Cuma 08:49
Güncelleme: 30 Ocak 2026, Cuma 08:49

Tarif defterimden;

Et & tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan sarımsak, zeytinyağı ve balzamik soslu brokoli salatası.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & haşlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 1 orta boy brokoli
  • 1 kapya biber
  • 1 orta boy havuç
  • 3 - 4 dal taze soğan

Sosu için;

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 limonun suyu
  • 4 -5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • Nar taneleri

Yapılışı:

*Brokoliyi minik çiçeklerine ayırıp yıkayarak süzdürün. Dişe gelir kıvamda olana kadar buharda haşlayın ve büyük bir kaba aktarın (mikrodalgada haşladım, yöntemi tarif sonunda).

*Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırın.

*Kapya biberin çekirdeğini çıkartıp incecik doğrayın, havucun kabuğunu sebze soyucusu ile soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Soğanları da verev doğrayın. Doğranmış sebzeleri haşlanan brokoliye ekleyin. En son sosu üzerine gezdirip karıştırın. Nar tanelerini salatanın üzerine serpiştirip ılık olarak servis edin.

Mikrodalgada brokoli haşlama yöntemi;

*Brokoliyi çiçeklerine ayırıp yıkadıktan sonra mikrodalga pişirme poşetine yerleştirip ağız kısmını sıkıca kapatın ve 850 derece ısıda 4 dakika pişirin. Poşeti açarken buhardan elinizi yakmamaya dikkat ederek geniş bir kaseye aktarın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

