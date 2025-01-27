Elmalı havuçlu cevizli kek

Elma ve havuç miktarlarını bardak ölçüsüyle verdim, 2 elma ve 1 orta boy havuca denk geliyor...
Servis: 20 cm lik kek kalıbında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
Malzemeler
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un (kalıp için)
- 3 yumurta
- 1,5 bardak toz şeker
- 200 gr tereyağı, eritilmiş
- 2 bardak un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilya
- 1 bardak rendelenmiş elma
- 1 bardak rendelenmiş havuç
- 1 bardak ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
- 1 yemek kaşığı tarçın
Üzerine;
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı
- Kalıba yağ sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyin.
- Yumurta ve şekeri geniş bir kaba alarak kremamsı hale gene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın, tereyağını ilave edip karıştırın. Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyip hamur homojen kıvama gelene kadar çırpın, bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz.
- Hamura rendelenmiş elma, havuç, ceviz içi ve tarçını ekleyip spatula ile karıştırarak meyvelerin hamurun içinde eşit dağılmalarını sağlayın. Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin.
- 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin ve kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 - 6 dakika daha pişirin.
- Kekin ilk sıcaklığı geçince üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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