Dar giysiler sağlığınızı etkiler mi?

İnsanlar dar kıyafetleri farklı nedenlerle tercih ederler. Kimileri en son moda trendlerini takip etmekten hoşlanır, kimileri ise bol kesim kıyafetler yerine dar giysileri daha çok sever. Ayrıca spor yaparken dar kıyafetleri tercih etmek de oldukça yaygındır; çünkü hareket özgürlüğü sağlar ve engel oluşturmaz.

Elbette, vücuda oturan kıyafetler giymekte hiçbir sakınca yoktur — vücut tipiniz ne olursa olsun. Ancak, her ne kadar bu tür kıyafetler şık ve rahat hissettirse de, aşırı dar giyinmenin bazı olumsuz sağlık etkileri olabilir. Peki, dar kıyafetler sağlığı etkiler mi? Kıyafetlerinizin 'biraz fazla dar' olduğunu anlamanıza yardımcı olacak ipuçları nelerdir?

Ne kadar dar, 'fazla dar' sayılır?

Kıyafetler vücudu sarabilir ve yine de rahat olabilir. Ancak rahatsızlık hissi oluşmaya başladığında, 'fazla dar' sınırına ulaşılmış demektir. Başka bir deyişle, 'fazla dar' oldukça öznel bir kavramdır. Başkasına dar gelen bir kıyafet, size tamamen normal gelebilir. Yine de, kıyafetlerin fazla dar olduğuna işaret eden bazı belirtiler şunlardır:

Deride kırmızı izler

Cilt tahrişi

Uyuşma veya karıncalanma

Nefes almakta zorlanma

Hareket kısıtlanması

Hangi tür kıyafetler bu etkilere yol açabilir?

Aşırı dar olan her giysi, rahatsızlığa ve potansiyel sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunlara örnek olarak:

Dar pantolon veya jean’ler (spor taytları ve skinny jean’ler dahil)

Kemerler

Sütyenler (hem spor hem klasik modeller)

Korse, külotlu çorap ve taytlar

Korse tarzı üstler

Dar kıyafetler belirli sağlık sorunlarına yol açabilir mi?

Vücuda baskı yapan dar kıyafetler, tahriş ve ağrı gibi sık karşılaşılan rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca, giysilerin cildi sıkıştırdığı yerlerde izler oluşabilir. Peki dar kıyafetler başka sağlık problemlerine de yol açabilir mi? Bazı durumlarda evet.

1. Gastrointestinal sorunlar

Diyetisyen Michelle Rauch, dar giysilerin —kravatlar dahil— irritabl bağırsak sendromu, Crohn hastalığı ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi gastrointestinal rahatsızlıkları kötüleştirebileceğini belirtiyor.

Fazla dar kıyafetler, mide ve bağırsaklar üzerinde ek baskı oluşturabilir. Bu durum mide yanması ve reflü gibi belirtileri şiddetlendirebilir. Uzun vadede ise tekrarlayan reflü, yutmayı zorlaştıran ve ağrılı hale getiren özofajit gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Ayrıca, huzursuz bağırsak sendromu gibi şişkinliğe neden olan bir rahatsızlığınız varsa, dar kıyafetler sindirimi olumsuz etkileyip semptomları kötüleştirebilir.

2. Mantar enfeksiyonları

Dar pantolon, tayt veya korse giymek kadınlarda mantar enfeksiyonu riskini artırabilir. Dar giysiler genellikle nefes almaz kumaşlardan yapılır. Terlediğiniz halde kıyafetleri değiştirmemek ya da ıslak spor veya mayo kıyafetleriyle uzun süre kalmak, enfeksiyon riskini artırır.

3. Sinir sıkışması

Bazı araştırmalar, dar veya kısıtlayıcı giysilerin —kemerler dahil— meralgia paresthetica adı verilen bir sinir sıkışmasına yol açabileceğini göstermektedir. Bu durum, uyluğun yan kısmında uyuşma, karıncalanma ve ağrıya neden olabilir.

4. Spor performansı

2020 tarihli bir araştırmaya göre, dar ve vücut hatlarını belli eden spor kıyafetleri, kadınların antrenman performansını olumsuz etkileyebilir. Araştırmada kadınların genel olarak bu tür kıyafetlerle kendilerini daha az rahat hissettikleri belirtilmiştir. Ancak bu herkes için geçerli değildir. Üstelik, bu araştırmada fiziksel değil, bilişsel görevler verilmiştir.

Sonuç olarak araştırmacılar, dar spor kıyafetlerinin performansı artırdığına dair markaların iddialarını destekleyecek bir kanıt bulmamıştır. Yine de, siz dar kıyafetlerle spor yapmaktan hoşlanıyorsanız, bunu sürdürmenizde sakınca yok. Özellikle yoga gibi bazı aktivitelerde bol giysiler hareketleri engelleyebilir.

5. Meme kanseri

Eskiden yapılan bazı araştırmalar, uzun süre dar sütyen takmanın meme kanseri riskini artırabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı ve yeni araştırmalar aksini göstermektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin resmi açıklamasına göre, sütyenler kanser yapmaz ve meme kanseri riskini artırmaz. Yine de, uygun bedende sütyen giymek önemlidir. Aşırı dar sütyenler:

Sürtünme ve tahriş

Boyun, omuz ve göğüs ağrısı

Enfeksiyon

Kronik kabızlık veya ishal

Baş ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Doğru sütyen bedeni rahat hissettirir, cildinize batmaz veya iz bırakmaz.

Aklınızda bulundurmanız gerekenler

Ara sıra dar kıyafet giymek genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz. Eğer vücuda oturan bir tarzı seviyorsanız, tamamen vazgeçmeniz gerekmez. Ancak kan dolaşımını, sindirimi veya sinirleri sürekli olarak sıkıştıran kıyafetler giymek, uzun vadede kalıcı etkiler bırakabilir.

Kaynak: Kelsey Nank. "Can Tight Clothing Impact Your Health?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/tight-clothes#health-effects. (13.10.2025).