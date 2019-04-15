Adım adım cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt bakımı yaparken sırası nasıl olmalı? İşte cilt bakımı yaparken atmanız gereken adımlar...

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Adım adım cilt bakımı nasıl yapılır?
Ezgi Ece Aşkıngil

Cilt bakımı sağlıklı bir tenin olmazsa olmazıdır. Vücudumuzun en büyük organı olan deri zaman zaman ihmal ettiğimiz ama vücudumuzun büyük bir bölümünü oluşturan önemli bir parçamız. Bu bakımı yaparken kullanılan ürünler kadar bu ürünlerin kullanıldığı sıra da önemli.

 

1- Adım: Temizlik

Cildimiz tüm gün dış etkilere maruz kaldığı için, cilt bakımının ilk adımını temizlik oluşturuyor. Diğer ürünlere geçmeden önce cildin yabancı maddelerden arındırılması gerekiyor. Böylece diğer adımlara geçmek için uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Cil üzerinde biriken sebum, makyaj ve kir bu aşamada arındırılıyor.

 

2- Adım: Yatıştırma

Hassas bir cilde sahip olsanız da olmasanız da cildiniz temizlendikten sonra hassaslaşabilir. Bu nedenle cildinizi yatıştırmak için tonik kullanabilirsiniz. Tonikler cildi yatıştırmanın yanında derinlemesine bir temizlik de vaat ediyor. Toniklerin cilde iyi gelmediği söylense de bu cilt tipinden cilt tipine ve insandan insana değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Cilt bakımı rutininize bu adımı eklemek size kalmış.

 

3- Adım: Soruna odaklanma

Eğer tüm cildinizde olmasa da belli bölgelerde tahriş, sivilce, rosacea, egzama gibi cilt sorunları varsa bunlarla bölgesel olarak ilgilenmeniz gerekir. Akne kremi ya da varsa doktorunuzun önerdiği bir krem bu aşamada uygulayabilirsiniz. Bu adımdan sonra bir 5 dakika bekleyerek krein ya da ilacın tamamen emilmesini sağlayarak diğer adımlara geçebilirsiniz.

 

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4- Adım: Kişiye özel bakım

Bu adımda sizin sorununuza özel bir serum kullanarak cildinizdeki sorunları önlemeye yönelik bir bakım uygulamış oluyorsunuz. Yoğun bir bakım sağlayan serumlar her cilt tipine ve her soruna uygun olarak piyasada bulunuyor. Bu nedenle size özel serumunuzla 4. adımı tamamlayabilirsiniz.

 

5- Adım: Göz çevresi

Cilt bakımı yaparken en çok ihmal edilen yer göz çevresidir. Oysa ki uyguladığınız ürünler ve yorgunluk göz çevrenizi çok derinden etkileyebilir. Bu adımda göz çevrenizdeki soruna uygun bir nemlendirici ya da bakım kremi ile göz çevrenizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Erken yaşta göz çevresi bakımına başlamak yaşlanma etkilerini geciktirir.

 

6- Adım: Nemlendirme

İster kuru olsun ister yağlı tüm cilt tipleri neme ihtiyaç duyar. Yalnızca kullanılan nemlendirici çeşidi değişebilir. Bu nedenle cildiniz yağlı olduğundan bu adımı ihmal etmemelisiniz. Yağlı ciltler neme ihtiyaç duyduklarında daha çabuk yağlanırlar. Kuru ciltler ise daha çok kururlar. Cilt bakımı rutininizin son adımı olan nemlendirme aşamasını mümkün olduğunca es geçmemeye özen göstermelisiniz.

 

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