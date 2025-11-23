Daha mutlu bir yaşam için 11 adım

Belki de farkında bile olmadan mutluluğunuzu kendiniz baltalıyor olabilirsiniz. Aşağıdaki maddelere bir göz atın ve mutluluğunuzu kendi kendinize yok etmeyin.

1- Önünüze bakarak strese giriyor ve katettiğiniz yolu unutuyorsunuz. Bu cesaretinizi kırılmış hissetmenizin reçetesidir. Çok kötü bir alışkanlıktır ve hayallerinizden vazgeçmenizi sağlar. Eğer başardıklarınıza odaklanırsanız, daha bütünsel bir bakış açısıyla, kendinizi yormadan ve güçsüz hissetmeden önünüze bakabilirsiniz.

2- Kendi başınıza olmaktan korktuğunuz için diğer insanların desteğine ihtiyacınız var. Bu çok büyük bir tuzaktır ve aynı zamanda da inkar ettiğimiz için genellikle farkında olmayız. Bu nedenle iyi ilişkilerde bile insanlar birbirini sömürebilir ve para için birbirine bağlı olabilir. Ama işin gerçeği hayatta her istediğinize sahip olacak gücünüz var. Ama önce kendi kapasitenizin farkında olmalısınız.

3- Amacınıza ulaştıktan sonra mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Zayıflayınca mutlu olacaksınız, istediğiniz vücuda sahip olunca mutlu olacaksınız ama o zamana kadar mutsuz olabilirsiniz. Amaçlarımıza erişince mutlu olduğumuzu düşünürüz ancak bu çok büyük bir paradokstur. Zayıfladığınızda, para kazandığınızda ya da aşkı bulduğunuzda, o zaman da yeni amaçlarınız olacak ve tekrar mutsuz olmak için yeni bahaneleriniz olacak. Aslında mutluluk bir yaşam biçimidir ve mutlu olmak için bir amaca ihtiyacınız yoktur.

4- Mutluluğun içerden değil dışarıdan geldiğine inanmak. Başka insanların, iyi bir işi, parası ya da iyi bir evlilikleri olduğu için mutlu olduğunu sanıyorsunuz ancak bunların hiçbirine sahip olmayıp gene de mutlu olan insanlar var. Üzgün hissetmek genç yaşlarda edindiğimiz bir alışkanlıktır ve aslında hiç akıllıca değildir.

5- Kendinize bakmıyorsunuz. Spor yapmanız gerektiğini biliyor ama yapmıyorsunuz. Ve suçluluk duyuyorsunuz. Bu bir bakıma kadar anlaşılabilirdir ancak bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. En azından günde beş dakikanızı egzersize ayırarak işe başlayın.

6- Kurban rolü oynuyorsunuz. Kurban rolü oynamak için bağımlı bir ilişkide olmanıza gerek yok. Örneğin, aşırı kilolusunuz ve kendinizi kurban gibi hissediyorsunuz ve içten içe o şeytani dergilerin size dayattıklarına karşı çıktığınız için kendinizle gurur duyuyor olabilirsiniz. İlk adım kendinize şunu sormaktır: Mevcut durumun avantajları nedir? Dürüst olun ve en az yedi madde bulun. Sonuca siz bile şaşıracaksınız.

7- Kıskanmanın anlamını göremiyorsunuz. Kıskanç mısınız? Sahip olmak istediğiniz bir şey başkasının mı? Konu diğer kişi değil sizsiniz. Kıskançlıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman elde etmek istediğinize doğru adım atın.

8- İyi olan yerine kötü olana odaklanıyorsunuz. Neye odaklanırsanız o büyür. Eğer hayatınızda daha fazla iyilik istiyorsanız o zaman buna odaklanın ve kötülükleri umursamayın.

9- Diğer insanlara yardım etme konusunda çok cimrisiniz. Başka insanlara yardım etmenin mutluluğu arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz?

10- İnsanların sizden hoşlanmadığını düşünüyorsunuz. Bazen kendimiz için çok fazla beklentimiz olmaz. Ruhani bir öğretmen der ki "Bir odaya girdiğimde, içerideki herkesin beni sevdiğini biliyorum. Sadece bunu hemen fark etmelerini beklemiyorum." İşte bu arkadaşlık kurmanın reçetesidir.

11- Kötü davranışlarınızı rasyonalize ediyorsunuz. Aslında hepimiz yalancıyız. Yalan söylememize ve yalanın kötü olduğunu bilmemize rağmen kendimizi kötü görmüyoruz. Sadece yalan söyleyen iyi insanlarız. Peki bu nasıl oluyor? Buna rasyonelleştirme veya bilişsel dezonans denir.

12- Sürekli kendinizi suçluyorsunuz. Tek kaynağınız sizsiniz. Kendinize altın gibi davranın. Bütün suçu kendinize yüklemeyin. Kendinizi bazen durumdan sıyırın ve kendinize acımasız davranmayın.

13- Geçmişe odaklı bir realistsiniz. Realist olmanın nesnel olduğunu düşünüyorsunuz ama gerçekten mi realistsiniz yoksa geçmişe odaklanmış realist mi? Bugün yaşananların hepsi, dün, geçen hafta, geçen ay yaşananların sonucudur. Gelecek de, geçmişin ve bugünün sonucudur.

14- Her şeyi bir anda çözmek istiyorsunuz. Amacınıza bir an önce ulaşmak mı istiyorsunuz? Peki o zaman yarın ne yapacaksınız? Gerçekten de, eğer bugün her şeyi hallederseniz yarın yapacak bir işiniz kalmaz ve insanlar da amaçlarına sadece bir günde ulaşmaz.

15- Çok fazla minnet duymuyorsunuz. Hayatınızda olmasından mutluluk duyduğunuz ne var? Bunu bir düşünün. Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz?

16- Kendinizi kanıtlamak zorunda hissediyorsunuz. Bu tuzağa herkes düşüyor. Kanıtlamak istediğiniz nedir? Buna yanıt vermek gerçekten de mutluluğa giden yolu açacak ve değersizlik hissinden kurtulacaksınız.

17- Sizi kurtarması için birini bekliyorsunuz. Bir konu hakkında bilginiz yok ve birisinin size yardım etmesi gerek. Aslında tek neden tembelliğiniz ve kendinizi yetersiz hissetmeniz.