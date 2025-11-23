Daha mutlu bir yaşam için 11 adım

Hızla akıp giden zaman içinde bedenimiz yorulduğu gibi ruh sağlığımız da olumsuz etkileniyor. Daha mutlu bir yaşam ve sağlıklı bir psikoloji için bu adımları gözden geçirin.

Yaşam
23 Kasım 2025
Sağlıklı bir psikolojiye sahip olmak için öncelikle iş ve özel hayatın dengelenmesi gerekir. Uz. Psk. Uğurkan Ulutürk, ruh sağlığını korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.


Sağlam bir psikoloji için sağlam adımlar

  • Yaşam koşullarınızı, hareketlerinizi, konuşmanızı, kahve içmek veya yemek yeme gibi davranışlarınızı yavaşlatın. Yaşamı ve zamanı arkasından kovalamak yerine, yavaş hareket ederek şimdiki anın tadını çıkarın. Çünkü günü anlamlı kılan o günü yaşamanızdır.

  • Yeniliklere açık olun. Her yeniliğin beraberinde zorluklar ve kolaylıklar olabileceğini göz önünde bulundurun ve bunlara karşı hazırlıklı olun. Karşılaşacağınız zorluklarla başa çıkmak için daha önceki yıllarda buna benzer zorluklarla nasıl başa çıktığınıza odaklanın.

  • Daha önceki yıllarda kurduğunuz hayaller gerçekleşmediği için umudunuzu yitirmeyin. Hayal kurmaya ve istemeye devam edin; ancak kurulan her hayalin ardındaki hayal kırıklıklarına karşı hazırlıklı olun.

  • Mükemmeli yapmaktan ve mükemmel bir eş, baba, çalışan ya da öğrenci olmaktan çok; iyi eş, iyi anne, iyi çalışan veya sadece iyi bir öğrenci olmaya gayret edin. “Sadece iyi” olarak kendinize hata yapma hakkı tanıyabilirsiniz.

  • İstediğiniz her şeyin sizde gizli olduğunu unutmayın. Bu yüzden her şeyden önce kendinize zaman ayırın. Bol bol gülümseyin; kendinizi sevin; kendinizin farkında olun ve değerinizi. Böylece çevrenize daha çok zaman ayırabilir; içten gülümseyebilir ve çevrenizdekilere sizi daha çok sevme şansı verebilir ve onlara da değer verebilirsiniz.

  • Kendinizle temas kurun. Ne düşündüğünüze veya nasıl hissettiğiniz hakkında düşünün. Kendinizle düşünsel, duygusal, fiziksel ve mekansal temas kuramadıkça insanlara veya yaşama dokunmak sizin için zor olacaktır.

  • Dengeler üzerine kurulu olan evrene ve varoluşunuza saygı gösterin. Dengeli bir yaşam stresinizi azaltacaktır. Yemek, uyku ve yaşam düzenine dikkat edin. Her şeyin çoğu ve azı arasındaki dengeyi kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

  • Beklentilerinizi dengeleyin hatta azaltın. Yaşamdan beklentilerinizi, kendinizden beklentilerinizi ve çevrenizdekilerden beklentilerinizi tekrar gözden geçirin. Koşullara veya şartlara uygun olmayan beklentilerinizi değiştirin.

  • Küçük veya büyük başarılarınız karşısında kendinizi ödüllendirin (seyahat etmek, yeni hobiler edinmek gibi) Arada mutlaka bir soluk alın ve sosyal çevrenize zaman ayırın.

  • Yaşamı sadece bir şeylere sahip olmak için yaşamayın. Yaşam sizlere sunulan bir haktır ve bu hakkı sadece sahip olmak için yaşamak sizi mutsuzluğa götürecektir. Bu yüzden “sahip olmak” için değil “olmak” için yaşayın. Sadece “olmak istediğiniz kişi” olun.

  • Sevilmek için değil sadece sevme eyleminin verdiği mutluluğu hissetmek için sevin.

Düşüncelerinizin mutluluğunuzu etkilemesinin 18 yolu

Kendi mutluluğunuzu sabote etmeyin! Peki nasıl? İşte düşüncelerinizle duygularınızı olumsuz etkilememenin 18 yolu...

19
Belki de farkında bile olmadan mutluluğunuzu kendiniz baltalıyor olabilirsiniz. Aşağıdaki maddelere bir göz atın ve mutluluğunuzu kendi kendinize yok etmeyin.
1- Önünüze bakarak strese giriyor ve katettiğiniz yolu unutuyorsunuz. Bu cesaretinizi kırılmış hissetmenizin reçetesidir. Çok kötü bir alışkanlıktır ve hayallerinizden vazgeçmenizi sağlar. Eğer başardıklarınıza odaklanırsanız, daha bütünsel bir bakış açısıyla, kendinizi yormadan ve güçsüz hissetmeden önünüze bakabilirsiniz.
2- Kendi başınıza olmaktan korktuğunuz için diğer insanların desteğine ihtiyacınız var. Bu çok büyük bir tuzaktır ve aynı zamanda da inkar ettiğimiz için genellikle farkında olmayız. Bu nedenle iyi ilişkilerde bile insanlar birbirini sömürebilir ve para için birbirine bağlı olabilir. Ama işin gerçeği hayatta her istediğinize sahip olacak gücünüz var. Ama önce kendi kapasitenizin farkında olmalısınız.
3- Amacınıza ulaştıktan sonra mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Zayıflayınca mutlu olacaksınız, istediğiniz vücuda sahip olunca mutlu olacaksınız ama o zamana kadar mutsuz olabilirsiniz. Amaçlarımıza erişince mutlu olduğumuzu düşünürüz ancak bu çok büyük bir paradokstur. Zayıfladığınızda, para kazandığınızda ya da aşkı bulduğunuzda, o zaman da yeni amaçlarınız olacak ve tekrar mutsuz olmak için yeni bahaneleriniz olacak. Aslında mutluluk bir yaşam biçimidir ve mutlu olmak için bir amaca ihtiyacınız yoktur.
4- Mutluluğun içerden değil dışarıdan geldiğine inanmak. Başka insanların, iyi bir işi, parası ya da iyi bir evlilikleri olduğu için mutlu olduğunu sanıyorsunuz ancak bunların hiçbirine sahip olmayıp gene de mutlu olan insanlar var. Üzgün hissetmek genç yaşlarda edindiğimiz bir alışkanlıktır ve aslında hiç akıllıca değildir.
5- Kendinize bakmıyorsunuz. Spor yapmanız gerektiğini biliyor ama yapmıyorsunuz. Ve suçluluk duyuyorsunuz. Bu bir bakıma kadar anlaşılabilirdir ancak bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. En azından günde beş dakikanızı egzersize ayırarak işe başlayın.
6- Kurban rolü oynuyorsunuz. Kurban rolü oynamak için bağımlı bir ilişkide olmanıza gerek yok. Örneğin, aşırı kilolusunuz ve kendinizi kurban gibi hissediyorsunuz ve içten içe o şeytani dergilerin size dayattıklarına karşı çıktığınız için kendinizle gurur duyuyor olabilirsiniz. İlk adım kendinize şunu sormaktır: Mevcut durumun avantajları nedir? Dürüst olun ve en az yedi madde bulun. Sonuca siz bile şaşıracaksınız.
7- Kıskanmanın anlamını göremiyorsunuz. Kıskanç mısınız? Sahip olmak istediğiniz bir şey başkasının mı? Konu diğer kişi değil sizsiniz. Kıskançlıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman elde etmek istediğinize doğru adım atın.
8- İyi olan yerine kötü olana odaklanıyorsunuz. Neye odaklanırsanız o büyür. Eğer hayatınızda daha fazla iyilik istiyorsanız o zaman buna odaklanın ve kötülükleri umursamayın.
9- Diğer insanlara yardım etme konusunda çok cimrisiniz. Başka insanlara yardım etmenin mutluluğu arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz?
10- İnsanların sizden hoşlanmadığını düşünüyorsunuz. Bazen kendimiz için çok fazla beklentimiz olmaz. Ruhani bir öğretmen der ki "Bir odaya girdiğimde, içerideki herkesin beni sevdiğini biliyorum. Sadece bunu hemen fark etmelerini beklemiyorum." İşte bu arkadaşlık kurmanın reçetesidir.
11- Kötü davranışlarınızı rasyonalize ediyorsunuz. Aslında hepimiz yalancıyız. Yalan söylememize ve yalanın kötü olduğunu bilmemize rağmen kendimizi kötü görmüyoruz. Sadece yalan söyleyen iyi insanlarız. Peki bu nasıl oluyor? Buna rasyonelleştirme veya bilişsel dezonans denir.
12- Sürekli kendinizi suçluyorsunuz. Tek kaynağınız sizsiniz. Kendinize altın gibi davranın. Bütün suçu kendinize yüklemeyin. Kendinizi bazen durumdan sıyırın ve kendinize acımasız davranmayın.
13- Geçmişe odaklı bir realistsiniz. Realist olmanın nesnel olduğunu düşünüyorsunuz ama gerçekten mi realistsiniz yoksa geçmişe odaklanmış realist mi? Bugün yaşananların hepsi, dün, geçen hafta, geçen ay yaşananların sonucudur. Gelecek de, geçmişin ve bugünün sonucudur.
14- Her şeyi bir anda çözmek istiyorsunuz. Amacınıza bir an önce ulaşmak mı istiyorsunuz? Peki o zaman yarın ne yapacaksınız? Gerçekten de, eğer bugün her şeyi hallederseniz yarın yapacak bir işiniz kalmaz ve insanlar da amaçlarına sadece bir günde ulaşmaz.
15- Çok fazla minnet duymuyorsunuz. Hayatınızda olmasından mutluluk duyduğunuz ne var? Bunu bir düşünün. Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz?
16- Kendinizi kanıtlamak zorunda hissediyorsunuz. Bu tuzağa herkes düşüyor. Kanıtlamak istediğiniz nedir? Buna yanıt vermek gerçekten de mutluluğa giden yolu açacak ve değersizlik hissinden kurtulacaksınız.
17- Sizi kurtarması için birini bekliyorsunuz. Bir konu hakkında bilginiz yok ve birisinin size yardım etmesi gerek. Aslında tek neden tembelliğiniz ve kendinizi yetersiz hissetmeniz.
18- Mükemmele ulaşmak için iyiden vazgeçmekten korkuyorsunuz. Bazen sadece iyi ile yetiniyorsunuz. Ama gerçekten istediğiniz nedir? İyi, mükemmelin düşmanıdır.

