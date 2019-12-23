Uzun saatler boyunca çalışmak tansiyonu tetikliyor

Çok çalışmak yüksek tansiyona neden oluyor

Yapılan araştırmalar, çok uzun saatler boyunca çalışmanın stresle birlikte yüksek tansiyon riskini de artırdığını ortaya koyuyor.

Kanada’da Quebec Hastanesi Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, haftada 40 saatten fazla çalışmanın yüksek tansiyon hastalığını tetiklediği sonucuna ulaşıldı. Tam zamanlı çalışan 3500 kişi üzerinde yapılan araştırmada çalışma saatleri ve tansiyon değerleri düzenli olarak ölçüldü. Haftada 41-48 saat çalışan kişilerin %54’ünün gizli hipertansiyon, %42’sinin ise sürekli hipertansiyon sorunu yaşadığı görüldü. Haftada 48 saatten fazla çalışmanın ise gizli hipertansiyon riskini %70, sürekli hipertansiyon riskini de %66 artırdığı ortaya çıktı.

Gizli tansiyon, ölçüldüğünde normal gözüken ancak günlük yaşamda sürekli yükselen tansiyon olarak tanımlanıyor. ABD’de yetişkinlerin %15 ila %30’unu etkilediği düşünülen gizli hipertansiyon, rutin kontrollerde anlaşılamadığı için tansiyon hastalığının en tehlikeli türü. Türkiye’de ise yetişkinlerin %40’ının hipertansiyon hastası olduğu biliniyor. Uzmanlar, görülme sıklığı bu kadar yoğun olan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen tansiyon sorununun çalışma düzeninden etkilendiği için, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi yönünde uyarıyor.

Çalışma saatlerinizi gözden geçirerek kalbinizi koruyun

Strese bağlı görülen tansiyon hastalığı riskini düşürmek için en sağlıklısı, haftada 40 saati geçmeyecek bir çalışma programı belirlemek. Ancak elbette herkes için bu mümkün olmayabilir. Eğer haftada 40 saatten fazla çalışmanız gerekiyorsa ve çalışma saatlerinizi azaltmanız mümkün değilse, yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yaparak yüksek tansiyon hastalığı riskini azaltmanız mümkün:

Mindfulness (farkındalık) egzersizlerinin yüksek tansiyon ile baş etmede oldukça etkili bir yöntem olduğu kanıtlandı. Yapılan araştırmalar, bir yıl boyunca meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri gibi çalışmalara devam eden kişilerin tansiyonunun normale dönebileceğini kanıtlıyor. Günlük rutininize katacağınız 10-15 dakikalık bir farkındalık pratiği bile, yoğun iş stresi altındayken sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir.

İş saatlerinizi kendiniz belirleyemiyorsanız bile, akşamları belirli bir saatten sonra işle ilgili görevlerinizi ve sohbetlerinizi bir kenara bırakmak, iş saatiniz başlamadan önce size iyi gelen aktiviteler için zaman ayırmak iyi gelecektir.

Aile hekiminize danışıp düzenli tansiyon kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Hekiminiz aynı zamanda tansiyonunuzu dengelemek için size uygun yaşam tarzı değişiklikleri konusunda sizi bilgilendirerek destek olacaktır.