Çocuğum kıyafetlerini emiyor

Muhtemelen bebeğinizin, küçük ellerindeki her şeyi ağzına aldığı zamanları hatırlıyorsunuzdur. Bebekler bunu diş çıkarırken ya da çevrelerindeki dünya hakkında bilgi edinmek için yaparlar. Peki okul öncesi ya da okul çağındaki bir çocuk gömleğini ya da diğer giysilerini emdiğinde ya da çiğnediğinde ne olur?

Bazen yaşça büyük bir çocuk, tişörtün yakasını, kollarını ya da etek ucunu ağzına sokma alışkanlığı geliştirir. Kıyafeti, delikler açana ya da yıpratana kadar çiğneyebilir veya emebilirler. Bu davranışın hem akranlardan hem öğretmenlerden eleştiri alacağından ya da belirli zihinsel sağlık ve gelişim sorunlarıyla ilişkili olduğundan endişelenebilirsiniz. Çocuğunuzun neden kıyafetlerini çiğnediğine ve bu alışkanlıktan kurtulmasına nasıl yardımcı olabileceğinize daha yakından bakalım.

Çocuklar neden kıyafetlerini ısırır?

Oral stimülasyon çocuğunuzun gelişiminde önemli bir rol oynar. Şikago'daki Blue Bird Day Programında bir ergoterapist olan Monal Patel, "Oral motor aramanın kökleri en temel öz-düzenleme veya sakinleştirme yöntemlerimizde yatmaktadır. Bebeklikten yeni yürümeye başlayan çocuk, açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kök salma refleksini kullanır. Daha sonra, bu emme ve kök salma modelini kendilerini yatıştırmak için, çoğunlukla emzik ve parmak emme şeklinde kullanabilirler" açıklamasında bulundu.

Yürümeye başladıktan sonra bile, bazı çocuklar hala ağızlarını ve çenelerini uyarmaya çalışabilirler. Bu, mesleki terapi dünyasında proprioseptif girdi olarak bilinir. Bu derin baskı, kendilerini sakinleştirmenin yollarını kendi kendilerine yönlendirilen ve tahmin edilebilir bir şekilde aradıkları için çocuklar için yatıştırıcı olabilir. Bu şekilde kendi kendini sakinleştiren bir çocuk, kolayca erişilebilir olduğu için gömleğini çiğneyebilir.

Kıyafet çiğneme ne zaman için endişelenmeli?

Bunun doğal ve köklü bir davranış olması, çocuğunuz yaşlandıkça göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. New York, Scarsdale'deki Çocuk ve Aile Enstitüsü'nde lisanslı bir pediatrik klinik psikoloğu olan Laura Grashow, "Üç yaşına geldiklerinde, çocuklar genellikle bir şeyleri ağızlarına götürmeyi ve bir şeyleri bu şekilde keşfetmeyi bırakırlar. Ama dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin kıyafet yakalarından tutup ağızlarına soktuğunu gördüm."

Dr. Grashow, kıyafet çiğnemenin, çocuğunuzun duyusal girdi araması ya da sakinleşmesi ve kendi kendine odaklanması için zararsız bir yol olabileceğini söylüyor. (Yetişkinlerin gergin veya konsantre olduklarında sakız çiğnediğini ya da tırnaklarını ısırdığını düşünün.)

Patel, "Ancak, bir çocuğun kıyafetini çiğnemesinin olumsuz bir etkisi olabileceği zamanlar vardır. En önemli ayrım, emmenin ya da çiğnemenin çocuğunuzun günlük rutinlerine katılma becerisini engelleyip engellemediğini veya bir güvenlik endişesi oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Örneğin, çocuğunuzun çiğnemesi bir okul veya spor üniformasını mahvediyorsa veya boğulma tehlikesi yaratıyorsa müdahale etmelisiniz." Çocukların seçtiği renkler size bir mesaj veriyor yazısını okumak için tıklayınız...

"Bazı durumlarda, kıyafet çiğneme kaygı, DEHB veya gelişimsel bir sorunun işareti olabilir, bu nedenle çocuğunuzun kontrol etmekte güçlük çektiği kronik bir alışkanlık olup olmadığını doktora bildirmek iyi bir fikirdir." -Laura Grashow

Çocuğunuzla kıyafet çiğneme hakkında konuşmak

Dr. Grashow, çocuğunuzun giysilerini emme veya çiğneme alışkanlığının sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, onunla konuşmanızı öneriyor. Burada kritik olan, yargılayıcı olmayan bir duruş sergilemeniz. İlk hedefiniz çocuğunuzun bunun farkında olup olmadığını ve çiğneme kalıpları olup olmadığını öğrenmek olmalıdır.

Çocuğunuzun davranışlarından utanmasını ya da kıyafetlerini mahvettiği için utanmasını istemezsiniz. Bir çocuk bunu içselleştirebilir ve 'Ben kötü bir insanım ve ortalığı karıştıran bir salağım' diye düşünebilir. Bunu kendi imajlarına dahil etmelerini istemezsiniz” diyor Dr. Grashow.

Bunun yerine, nazik, keşfedici bir yaklaşım deneyin. 'Bazen gömleğini çiğnediğini fark ettim. Bunu neden yaptığını düşünüyorsun? Sana ne yardımcı olabilirim?' diyebilirsiniz. Çocuklar alışkanlıkla temas halinde olmayabilir ve dikkatlerini çektiğinizde daha fazla farkına varabilirler.

Çocuğunuz giysilerini çiğnediğinin farkındaysa, sınıf arkadaşlarının önünde bunu yapmanın iyi olup olmadığını sorun. Herhangi bir kalıp fark edip etmediklerini ve herhangi bir alay olup olmadığını öğrenmek için çocuğunuzun öğretmeni veya bakıcılarıyla da görüşebilirsiniz. Bu, davranışın çocuğunuzun sosyal hayatı üzerinde bir etkisi olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzun kıyafetlerini çiğnemesini nasıl önlersiniz?

Çocuğunuzun kıyafetlerini emme ya da çiğneme alışkanlığı önemli bir şey değil, geçici bir aşama olduğuna karar verebilirsiniz. Bununla birlikte, bu davranış onları rahatsız ediyorsa veya günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyorsa, bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olmanın yolları var.

Tetikleyicileri tanı

Çocuğunuzun çiğnemesinde kalıplar olabilir. Aç olabilecekleri zaman, atıştırma saatinden önce yapma eğilimindeler mi? Okul çalışmalarına veya bir bulmacaya konsantre olduklarında mı? Sosyal etkileşim konusunda gergin olabilecekleri teneffüsten ya da oyundan önce mi?

Çocuğunuzun çiğnemesinin ortak tetikleyicileri olduğunu öğrenirseniz, davranışı tomurcuk halindeyken yakalayabilirsiniz. Örneğin, acıktıklarında çiğneme eğilimindeyseler, onlara hazır sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Gergin olduklarında bu oluyorsa, göbekten nefes alma gibi diğer stres yönetimi tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Onlara alternatifler sunun

Kıyafetini çiğneyen bir çocuk ağızdan uyarılma arıyor, bu nedenle onlara tam da bu durum için üretilmiş ürünler sunun. Genellikle bir çocuğun ellerini meşgul etmek kıyafet çiğnemeyi en aza indirmede önemli bir rol oynar. Çocuğunuza onu meşgul etmesi ve refleks olarak kıyafetini ağzına sokmasını engellemesi için küçük bir boya fırçası ya da hareketli bir oyuncak sunmayı deneyebilirsiniz.

Bir profesyonele danışın

Kıyafet çiğneme konusunda endişeleriniz varsa, önce bilgili bir gelişimsel çocuk doktoruyla konuşmalısınız. Odaklanma veya dikkat ile ilgili zorluk, çocuğunuzun başkalarıyla ne kadar iyi ilişki kurduğu, gelişimsel veya dil gecikmesi geçmişi ve kaygı düzeyleri arayacaklar. Çocuğunuz çiğneme davranışı sırasında yenmeyen maddeleri yutuyorsa, doktor ayrıca sağlıkları üzerinde herhangi bir etki olmadığından emin olmak için bir beslenme taraması yapmak isteyebilir.

Çocuk doktoru sizi bir uzmana yönlendirebilir. Kaygı altta yatan bir sorun gibi görünüyorsa bir psikolog yardımcı olabilir. Bir ergoterapist, çiğnenebilir takılar ya da oral motor egzersizler gibi araçlarla çocuğunuzun proprioseptif ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir. Son olarak, diş hekimi veya ortodontist, davranışın fiziksel bir nedeni olup olmadığını görmek için bir değerlendirme yapabilir.

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/why-is-my-child-chewing-on-their-shirt-5217492