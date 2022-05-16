Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Çilekli fıstıklı roka salatası tarifi için malzemeler:
- 1 demet roka
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 15 - 20 adet çilek
- 100 gr beyaz peynir, ufalanmış
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Çilekli fıstıklı roka salatası yapılışı:
- Rokanın saplarını kesip bol suda yıkayın. Sebze kurutucusu veya temiz bir mutfak havlusu üzerinde iyice kurulayın.
- Fıstıkları teflon tavada kısık ateşte kavurun (çok çabuk kavrulduklarından yakmamaya dikkat edin!). Soğumaları için küçük bir tabağa aktarın.
- Çilekleri yıkayıp iyice kurulayarak dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.
- Rokaları iri dilimler halinde kesip iki salata tabağına pay edin. Üzerlerine sırayla ufalanmış peynir, dolmalık fıstıklar ve çilekleri serpiştirin.
- Sızma zeytinyağı ve nar ekşisini küçük bir kasede karıştırıp salataların üzerine akıtın. Bekletmeden servis edin.
Kısa bir not:
Dolmalık fıstık yerine ceviz veya yer fıstığını kavurarak kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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