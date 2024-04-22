Çikolatalı muzlu muffin

Sağlıklı bir atıştırmalık tarifi arayanlar için Müjgan Yurtseven'in Çikolatalı Muzlu Muffin tarifi ideal!

Çikolatalı muzlu muffin
Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 11:16 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 23:08
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Muzlu, çikolatalı, fıstık ezmeli, rafine şekersiz ve unsuz leziz muffinler ara öğün atıştırmalığı olarak kolaylıkla hazırlanabilir…


Servis:12 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Çikolatalı muzlu muffin için malzemeler


200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;


  • 2 bardak yulaf ezmesi, ince öğütülmüş

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş

  • 4 adet olgun yerli muz

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı elma özü

  • 2 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 75 gr bitter damla çikolata

Üzerleri için;

  • 2 yemek kaşığı damla çikolata

  • 2 yemek kaşığı file badem



Çikolatalı muzlu muffin yapılışı

  • Muffin kalıplarına pişirme kağıdı yerleştirin.

  • Yulaf ezmesi, karbonat, kabartma tozu ve haşhaşı harmanlayın.

  • Muzu çatal yardımıyla ezin. Yoğurt, fıstık ezmesi, sıvı yağ, elma özü, yumurtalar ve vanilya özütünü ezilmiş muzlarla birlikte derin bir kaba alarak mikser yardımıyla 3- 4 dakika çırpın. Yulaflı karışımı sıvı karışıma ekleyerek homojen kıvama gelene kadar çırpın. En son çikolatayı ilave edip karıştırarak muffin kalıplarına pay edin. Üzerlerine çikolata ve file bademi serpiştirin.

  • 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

Kısa notlar;

  • Elinizde ince öğütülmüş yulaf ezmesi yoksa normal yulaf ezmesini rondodan geçirin.

  • Elma özü yerine bal kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…


Maymunların bir bildiği var!
Maymunların bir bildiği var!


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