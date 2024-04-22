Muzlu, çikolatalı, fıstık ezmeli, rafine şekersiz ve unsuz leziz muffinler ara öğün atıştırmalığı olarak kolaylıkla hazırlanabilir…
Servis:12 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Çikolatalı muzlu muffin için malzemeler
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
- 2 bardak yulaf ezmesi, ince öğütülmüş
- Yarım çay kaşığı karbonat
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı mavi haşhaş
- 4 adet olgun yerli muz
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 3 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı elma özü
- 2 yumurta
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 75 gr bitter damla çikolata
Üzerleri için;
- 2 yemek kaşığı damla çikolata
- 2 yemek kaşığı file badem
Çikolatalı muzlu muffin yapılışı
- Muffin kalıplarına pişirme kağıdı yerleştirin.
- Yulaf ezmesi, karbonat, kabartma tozu ve haşhaşı harmanlayın.
- Muzu çatal yardımıyla ezin. Yoğurt, fıstık ezmesi, sıvı yağ, elma özü, yumurtalar ve vanilya özütünü ezilmiş muzlarla birlikte derin bir kaba alarak mikser yardımıyla 3- 4 dakika çırpın. Yulaflı karışımı sıvı karışıma ekleyerek homojen kıvama gelene kadar çırpın. En son çikolatayı ilave edip karıştırarak muffin kalıplarına pay edin. Üzerlerine çikolata ve file bademi serpiştirin.
- 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.
Kısa notlar;
- Elinizde ince öğütülmüş yulaf ezmesi yoksa normal yulaf ezmesini rondodan geçirin.
- Elma özü yerine bal kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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