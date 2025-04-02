Chili con carne geleneksel olarak basmati pirinç pilavı, jalopena turşusu, lime, maydanoz veya taze kişniş yapraklarıyla servis ediliyor…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr az yağlı dana kıyma

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 kapya biber, minik küp küp doğranmış

2 - 3 diş sarımsak, ince doğranmış

———————————

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, havanda ezilmiş

1 tatlı kaşığı kuru kekik

————————————

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı domates salçası

400 gr ev yapımı domates sosu

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı sıcak su, 200 ml

2 adet acı süs biberi

1 tatlı kaşığı tuz

————————————

250 gr Meksika fasulyesi (1, 5 su bardağı), haşlanmış ölçü

1 küp kesme şeker veya aynı miktarda bitter çikolata

Pişirdikten sonra üzeri için:

Maydanoz veya taze kişniş yaprakları

Jalopena turşusu

Lime veya limon dilimleri

Yapılışı:

*Zeytinyağı ve kıymayı geniş bir tencereye alıp orta ateşte kahverengi olana kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 10 dakika kavurun. Doğranmış soğan, kapya biber ve sarımsağı ekleyip 10 dakika daha kavurun. Baharatları ilave ederek karıştırın. Sirke, domates salçası, domates sosu, et suyu, sıcak su, acı süs biberleri ve tuzu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte kıymalı sos koyulaşana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. En son Meksika fasulyesi ve şekeri ekleyip 10 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

*Pişen yemeği basmati pirinç pilavı, maydanoz veya kişniş yaprakları, dilimlenmiş lime veya limon ve jalopena turşusu ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…