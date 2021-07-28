Cevizli kale kavurması

Servis: 2 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr kale

1 avuç dolusu ceviz içi

1 yemek kaşığı ceviz yağı

3 diş sarımsak, ince doğranmış

Yarım çay bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı divle obruk, eski kaşar, parmesan veya tulum gibi aromalı her hangi bir peynir

Yapılışı:

*Kaleleri bol suda yıkayıp kabaca doğrayın. Ceviz içini tavada kavurup kenara alın.

*Ceviz yağı ve sarımsakları tavaya alın ve ocağı orta ateşe ayarlayın, sarımsaklar yağa aromasını bırakınca doğranmış kale ve sıcak suyu ekleyip tavanın kapağı kapalı olarak açık ateşte 5 dakika pişirin. Kale kavurması sıcakken üzerine kavrulmuş ceviz ve peynirleri serpiştirin, Karabiber ve ihtiyaç duyarsanız az miktarla tuz serperek ılık olarak tüketin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...