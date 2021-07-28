Cevizli kale kavurması

Servis: 2 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 250 gr kale
- 1 avuç dolusu ceviz içi
- 1 yemek kaşığı ceviz yağı
- 3 diş sarımsak, ince doğranmış
- Yarım çay bardağı sıcak su
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı divle obruk, eski kaşar, parmesan veya tulum gibi aromalı her hangi bir peynir
Yapılışı:
*Kaleleri bol suda yıkayıp kabaca doğrayın. Ceviz içini tavada kavurup kenara alın.
*Ceviz yağı ve sarımsakları tavaya alın ve ocağı orta ateşe ayarlayın, sarımsaklar yağa aromasını bırakınca doğranmış kale ve sıcak suyu ekleyip tavanın kapağı kapalı olarak açık ateşte 5 dakika pişirin. Kale kavurması sıcakken üzerine kavrulmuş ceviz ve peynirleri serpiştirin, Karabiber ve ihtiyaç duyarsanız az miktarla tuz serperek ılık olarak tüketin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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