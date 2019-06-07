Sağlıklı bir yaz için detoks tarifleri

Canlandıracak detoks tarifleri

Yaza sağlıklı ve fit bir vücutla girmek isteyenler için toksinleri attıracak ve zayıflamanızı sağlayacak detoks tarifleri haberimizde!

Güneş yüzünü göstermeye, içimizi ısıtmaya başladı. Yazın habercisi olan bu havlarda vücudumuzdaki birikmiş toksinlerden arınmak ve zayıflamak için detoks tariflerine ihtiyaç duyuyoruz. Denedikten sonra vücudunuzdaki rahatlamayı hissedeceğiniz lezzetli tarifleri sizinle paylaşıyoruz:

Elmalı detoks içeçeği:

Malzemeler

1 adet yeşil elma

1 adet sarı elma

Yarım limonun suyu

1 adet portakal



Hazırlanışı:

Yeşil elma, sarı elma ve portakalı küp şeklinde kesin. Meyveleri sıkıp limon suyunu ekleyin. Bardağa alıp hemen servis yapın.

Limonlu detoks içeceği:

Malzemeler

1 bardak su

1 dilim limon

1 dilim elma

1 parça kabuk tarçın

1 çorba kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

1 bardak suyunuzun içine elinizdeki diğer malzemeleri katıp sabah uyandığınızda güne zinde başlamak için içebilirsiniz.

Komposto:

Malzemeler

3 adet orta boy yeşil elma

2 adet kabuk tarçın

1 avuç dut kurusu

3-4 adet karanfil

1.5 litre su

Hazırlanışı:

Elmaların çekirdeklerini çıkarın ama kabuklarını soymayın. Tüm malzemeyi derin bir tencereye koyup kaynatın. Ilık olarak için.

Enginar kürü

Malzemeler

7 litre su

7 adet enginar

1 büyük bağ taze hindibağ (bulamazsanız 200-250 gr. kuru karahindibağ)

2 adet limon

Yarım kilo bal

2 yemek kaşığı lavanta

250 gr öğütülmüş zerdeçal

Hazırlanışı:

Büyük bir tencere içinde suyu ısıtın. Enginarın göbek yapraklarını ayıklayıp iri iri doğrayın. Hindibağ, lavanta, toz zerdeçal, enginar ve bir miktar enginar yaprağını kaynayan suya atın. 10-15 dakika kadar kaynatın. Yarım saat demlendirin. İyice süzüp ılınınca içine 2 limonun suyu ve balı ekleyip kavanoza koyun ve güneş görmeyecek şekilde, serin bir yerde saklayın. 40 gün boyunca sabah akşam yemeklerden hemen önce bir bakdak için. Cildinizi çok daha sağlıklı ve temizlenmiş hissedeceksiz. Bu kür, ilaç kullanan, sarılık geçiren, kolesterolü düşmeyen, bahar alerjisi olan, ödem ve şişliklerden yakınanlar için de çok yararlıdır.

Elma çayı tarifleri:

Tarçınlı ballı elma çayı

Malzemeler

Elma

1 su bardağı kaynamış su

Bal

Kabuk tarçın

Hazırlanışı:

Bir su bardağı kaynamış suyun içine yarım elma doğranır, bir kabuk tarçın ilave edilir. Ağzı kapalı halde 10 dakika kadar demlendikten sonra içerisine 1 çay kaşığı bal ilave edilir. Soğuk algınlığına karşı da tüketilebilir.

Limonlu baharatlı elma çayı

Malzemeler

3 su bardağı su

2 adet elma

1 adet limon

Karanfil

Karabiber

Kabuk tarçın

Hazırlanışı:

İki elma kabuklarıyla beraber dilimlenir, bir bütün limonun dilimleriyle beraber 3 su bardağı soğuk suda 15 dakika boyunca kaynatılır. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve içine 5-6 karanfil, yarım çay kaşığı karabiber ve bir kabuk tarçın eklenerek 5 dakika daha demlenir. Karışım süzüldükten sonra sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Bu karışım, içerisindeki diğer malzemelerle birlikte yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Naneli elma çayı

Malzemeler

Elma

Taze nane

Bir su bardağı kaynamış su

Hazırlanışı:

Yarım elma dilimlenir, üç dal taze nane ile birlikte bir su bardağı kaynamış suya ilave edilir. 10 dakika demlendikten sonra süzülerek tüketilir. Özellikle hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelen bu çay, yemeklerden sonra içilebilir.

Sade elma çayı

Elma

İki su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir bütün elma soyulur, çekirdekleri çıkarılır. İnce ince dilimlenerek kabuklarıyla birlikte demliğe alınır ve üzerine iki su bardağı soğuk su ilave edilir. Orta ateşte kaynatıldıktan sonra altı kapatılarak 10 dakika kadar demlenir.

EN FAYDALI 5 MEYVE KURUSU NEDİR?

Karışık meyveli detoks tarifleri:

Armut-elma

Malzemeler

2 adet elma

2 adet armut

Hazırlanışı:

Blender yardımıyla 2’şer adet elma ve armut karıştırılır. Ufak parçalar haline gelmiş haliyle yenir. Günde 2 kez içmeniz yeterlidir.

Limon-salatalık

Malzemeler

Limon

Salatalık

Hazırlanışı:

Blender yardımıyla sıvı hale getirmeniz ve gün içerisinde 2 defa içmeniz yeterli olacaktır. Enerji veren ve bağışıklığınızı güçlendiren bir içecektir.

Greyfurt-limon

Malzemeler

1 adet limon

2 adet greyfurt

Hazırlanışı:

Blender yardımıyla limon greyfurt ile hazırlayacağınız içeceğiniz sağlıklı ve toksinlerden arınmış bir vücuda sahip olmanızı sağlayacaktır.

Kereviz Suyu

Malzemeler

3 adet kereviz

1 adet elma

1 adet pancar

Hazırlanışı:

Kereviz suyu en önemli detoks içeceklerindendir. Tüm toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Biraz tatlandırmak isterseniz, “3 adet kerevizi, 1 elma ve 1 adet pancar ile karıştırın. Metabolizma hızınız artacak ve toksinlerden arınırken, yağ yakımı da gerçekleşecektir.

Suna Dumankaya'dan detoks tarifi

Malzemeler

Yarım litre su

Limon

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Her sabah 500 ml ılık suyun içine yarım limon ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırıp için.