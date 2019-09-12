Çakra açma için yoga hareketleri

Beden ve ruhun, sağlıklı ve dengeli işlemesi için çakraların da dengeli ve açık olması gerekir. Yoga hareketleri, meditasyon ve mantralar çakra açma için yardımcı olur.

Çakra ne demek?

Çakra, Sansktir dilinde ''tekerlek’’ ya da ''daire’’ anlamında kullanılan bir kelimedir. Vücudumuzda yaklaşık 72.000 enerji noktası vardır ve bunların en yoğun şekilde kesiştiği yerlere de ''çakra'' denir. Her insanın vücudunda 7 çakra vardır. Çakralar vücudumuzun enerjisini dengeler ve bunun içinde temiz, açık olmaları gerekir. Nefes teknikleri ve yoga duruşları çakralarımızı açmaya yardımcı olur.

Çakra açma için yoga hareketleri

1- Kök çakra / Muladhara çakra

Kök çakranın rengi kırmızıdır. Toprak ile iletişimi güçlendirir. Hayatta kalma becerisi bu çakradadır. Özgüven ve cesaret duygularını güçlendirir. Köklerin sağlamlığı ve öz duyguların ifade edilmesini simgeler. Oturarak ve öne doğru eğilerek yapılan duruşlar bu çakrayı açmaya yardımcı olur.

- Ayakta öne eğilme (uttanasana)

- Oturarak yapılan geniş açı (upavistha konasana)

- Çelenk duruşu (malasana)

- Çekirge duruşu (salabhasana)

2- Sakral çakra / Swadhishtana çakra

Sakral çakranın rengi turuncudur. Cinsellik ve yaratıcılığın kaynağı bu çakradır. Zevk, hayat verme, başkalarına güvenme, duygusal ilişkiler ve yaratımı simgeler. Bereket duygumuzu besler. Pelvisi çalıştıran duruşlar bu çakrayı açmaya yardımcı olur.

- Bir ayaklı kral güvercin duruşu (eka pada rajakapotasana)

- Üçgen duruşu (trikonasana)

- Dansçı kral duruşu (natarajasana)

- Bağlı açı duruşu (baddha konasana)

3- Göbek çakrası / Manipura çakra

Göbek çakrasının rengi sarıdır. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını kontrol eder. İyi ve kötü duygularımız burada toplanır. Olumsuz düşünceler, öfke, nefret bu çakranın iyi işlemediğini gösterir. Özsaygı, kişisel, duygusal güç ve isteği simgeler. Karın kaslarını çalıştıran duruşlar bu çakrayı açmaya yardımcı olur.

- Yay duruşu (dhanurasana)

- Tekne duruşu (navasana)

- Savaşçı duruşu (virabhadrasana)

- İki bacak havada öne eğilme duruşu (urdhva prasarita padasana)

4- Kalp çakrası/Anahata çakra

Kalp çakrasının rengi zümrüt yeşilidir. Lenf bezlerini yönetir. Affetme gücümüz burada yatar. Dişi ve eril enerjinin buluştuğu çakradır. Tansiyon, kolestrol, kalp ve damar hastalıkları, hissizlik, duygusuzlaşmak bu çakranın iyi işlemediğini gösterir. Şefkat, aşk, dönüştürme, sevgi, uyum, empati ve bağışlamayı simgeler.

- Deve duruşu (ustrasana)

- Yukarı bakan köpek (urdvha mukha svanasana)

- İnek başı duruşu (gomukhasana)

- Dağ duruşu (tadasana)

5- Boğaz çakrası/Vishuddha çakra

Boğaz çakrasının rengi mavidir. Ses aracını kullanarak kendimizi ifade etmemizi sağlar. İletişim, cesaret, konuşma, yaratıcı enerji ve liderliği simgeler. Doğruyu söyleme cesaretini verir. Boynu çalıştıran duruşlar bu çakrayı açmaya yardımcı olur. Ses ile etkin hale gelebilir, mantra söylemek de bu çakranın açılmasını destekler.

- Balık duruşu (matsyasana)

- Köprü duruşu (setu bandha sarvangasana)

- Saban duruşu (halasana)

- Mum duruşu (sarvangasana)

6- Alın çakrası / Ajna çakra

''Üçüncü göz çakrası'' da denir. Alın çakrasının rengi çivit mavisidir. Beş duyu organımız dışındaki altıncı his de denilen duyumuzla bağlantılıdır. Zihin sağlığı, duru görü yeteneği, iç dünya ve sevgilerden edinilen bilgiler, şifa, öğrenme merkezi ve tasarım/yaratmayı simgeler. Ayakta yapılan asanalar bu çakrayı açmaya yardımcı olur. Görselleştirme ve meditasyon da bu çakrayı çalıştırmamıza yardımcı olur.

- Ağaç duruşu (vrksasana)

- Dansçı kral duruşu (natarajasana)

- Kartal duruşu (garudasana)

- Çocuk duruşu (balasana)

7- Taç çakrası / Sahasara çakra

Taç çakrasının rengi menekşe morudur. Bütün çakraları kontrol eden merkezdir. Baş ağrısı, depresyon, uykusuzluk bu çakranın dengede olmadığını gösterir. Bilgelik, ruh ve bedenin birleşmesi, tinsel birliktelik, ilahi inanç ve o güce ulaşma, anlayış ve hayal gücünü simgeler. Bu çakra diğer çakralardan farklı olarak sadece meditasyon yaparak açılabilir.

GÜNÜMÜZ İNSANI İÇİN YOGA VE MEDİTASYON NEYE HİZMET EDER... ÇAKRALARIN VÜCUDUMUZDAKİ YERLERİ VE ANLAMLARI Çakraların vücudunuzda bulunduğu...