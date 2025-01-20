Buzda yüzme yarışmasında Türk sporcular madalya kazandı

Dünya Buzda Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türk kadın sporcu başarı gösterdi. Sıfır dereceye yakın buzlu su dolu havuzda düzenlenen IISA Altıncı Dünya Şampiyonası’nda Deniz Kayadelen, Bengisu Avcı ve İrem Damar madalya kazandı.

Buzda yüzme yarışmasında Türk sporcular madalya kazandı
Yaşam
Giriş: 20 Ocak 2025 15:00 Güncelleme: 20 Ocak 2025 15:52
ABONE OL

Dünya çapında düzenlenen buzda yüzme şampiyonasında 3 Türk kadın sporcu başarıya imza attı. Sıfır dereceye yakın suda düzenlenen IISA Altıncı Dünya Şampiyonası’nda Deniz Kayadelen, Bengisu Avcı ve İrem Damar madalya kazandı.


Buzda Yüzme, 5.0C ve altı sıcaklıktaki suda, silikon başlık, gözlük ve standart yüzme kostümüyle yardımsız yüzme sporu. IISA tarafından 2025 yılı için İtalya Molveno’da düzenlenen Buzda Yüzme Dünya Şampiyonası’na katılan üç Türk sporcu, sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda farklı gruplarda düzenlenen düzenlenen yarışmalarda madalya kazanarak 1'den fazla kez kürsüye çıktı. (DHA)



Görsel: IISA Türkiye (IG)


Buzlu suda yüzme rekoru

Buzda yüzme sporcusu olarak ülkemizi temsil eden isimlerden Deniz Kayadelen 500 m. Serbest’te altın madalya, 50 m. Serbest’te gümüş madalya, 100 m ve 250 m serbest kategorilerinde bronz madalya kazanarak dört kez kürsüye çıktı.


Bengisu Avcı 200 m. karışık stilde (25-29 yaş) dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Bengisu Avcı, 100m kelebekte de altın madalya almanın yanı sıra açık yaş kategorisinde ise bronz madalya kazanarak 3 madalya gururu yaşadı.




Bengisu Avcı


İtalya Molveno’da düzenlenen Buzda Yüzme Dünya Şampiyonası’na katılan üç Türk sporcudan biri olan İrem Damar ise 50 m serbest kategoride bronz madalya kazandı.


Buz dolu havuzda yüzme yarışları

Uluslararası buzda yüzme derneği IISA, bu sporun yarışma standartların belirleyerek organizasyonları üstleniyor. IISA'nın 73 ülkede üyesi ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 43 ülkede Buz Yüzücüleri [1km+] bulunuyor. Uluslararası buzda yüzme derneği IISA, dünya şampiyonası organizasyonunu altı yıldır üstleniyor. Kuruluş, bu sporu bir kış olimpiyat sporu haline getirmeyi hedefliyor.


Marmara'yı yüzerek geçen ilk Türk kadın: Hilal Zeyneb Saraç
Marmara'yı yüzerek geçen ilk Türk kadın: Hilal Zeyneb Saraç

Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

6
Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat kadınlar 69 kilo finalinde altın madalya kazandı. Böylece Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.







YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.