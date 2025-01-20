Buzda yüzme yarışmasında Türk sporcular madalya kazandı

Dünya çapında düzenlenen buzda yüzme şampiyonasında 3 Türk kadın sporcu başarıya imza attı. Sıfır dereceye yakın suda düzenlenen IISA Altıncı Dünya Şampiyonası’nda Deniz Kayadelen, Bengisu Avcı ve İrem Damar madalya kazandı.

Buzda Yüzme, 5.0C ve altı sıcaklıktaki suda, silikon başlık, gözlük ve standart yüzme kostümüyle yardımsız yüzme sporu. IISA tarafından 2025 yılı için İtalya Molveno’da düzenlenen Buzda Yüzme Dünya Şampiyonası’na katılan üç Türk sporcu, sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda farklı gruplarda düzenlenen düzenlenen yarışmalarda madalya kazanarak 1'den fazla kez kürsüye çıktı. (DHA)

Görsel: IISA Türkiye (IG)

Buzlu suda yüzme rekoru

Buzda yüzme sporcusu olarak ülkemizi temsil eden isimlerden Deniz Kayadelen 500 m. Serbest’te altın madalya, 50 m. Serbest’te gümüş madalya, 100 m ve 250 m serbest kategorilerinde bronz madalya kazanarak dört kez kürsüye çıktı.

Bengisu Avcı 200 m. karışık stilde (25-29 yaş) dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Bengisu Avcı, 100m kelebekte de altın madalya almanın yanı sıra açık yaş kategorisinde ise bronz madalya kazanarak 3 madalya gururu yaşadı.

Bengisu Avcı

İtalya Molveno’da düzenlenen Buzda Yüzme Dünya Şampiyonası’na katılan üç Türk sporcudan biri olan İrem Damar ise 50 m serbest kategoride bronz madalya kazandı.

Buz dolu havuzda yüzme yarışları

Uluslararası buzda yüzme derneği IISA, bu sporun yarışma standartların belirleyerek organizasyonları üstleniyor. IISA'nın 73 ülkede üyesi ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 43 ülkede Buz Yüzücüleri [1km+] bulunuyor. Uluslararası buzda yüzme derneği IISA, dünya şampiyonası organizasyonunu altı yıldır üstleniyor. Kuruluş, bu sporu bir kış olimpiyat sporu haline getirmeyi hedefliyor.