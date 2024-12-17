Bengisu Avcı üç altın madalya aldı

Milli yüzücü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını olmanın yanı sıra IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmıştı. Milli yüzücü, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya alarak üç kez kürsüye çıkma gururu yaşadı.

Bengisu Avcı, 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 derecenin altındaki suda 1000 metrede, 100 metre kurbağalamada ve 4x50 metrede altın madalya aldı. (AA)

Ultra-maraton yüzücüsü ve antrenör Bengisu Avcı 1996, İzmir doğumlu. Yüzmeye, altı yaşında iken Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde yüksek öğrenim gördü. Antrenörlerinin yönlendirmesi ile 2010 yılında açıksu yüzme disiplini ile tanışarak bu alanda ilerlemeye başladı.

2011 yılında Açık Su Milli Takımı'na giren Avcı, 2011-2015 yılları arasında Türk millî takımında yer alarak Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etti. 2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024'te Cook Boğazı'nı yüzerek geçti. 2016 yılında ilk defa Napoli-Capri Adası arasındaki 34 kilometrelik parkuru yüzmek isteyen 6 kişilik "Çılgın Türkler Yüzme Ekibi"ne katıldı ve ekiple birlikte parkuru tamamladı.

2017'de Manş Denizi'ni yüzerek geçme girişiminde bulundu; ancak 7 saat sonra hipotermiye girerek bırakmak zorunda kaldı. Ertesi sezon, aynı parkuru yeniden deneyen Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere'den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris-Nez'e ulaştıve Manş Denizi'ni yüzerek geçen en hızlı ve en genç Türk kadını oldu. Temmuz 2022'de ise "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcusu" ünvanını alan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun antrenörlüğünü yaptı.

Manş Denizi'ni geçtikten sonra Okyanus Yedilisi (Ocean's 7) adı verilen parkurları tamamlamaya yönelen Avcı, Eylül 2022'de Los Angeles açıklarındaki Santa Catalina Adası'ndan San Pedro Long Beach Sahili'ne kadar 34 kilometrelik mesafeyi 11 saat 59 dakikada yüzerek Catalina Kanalı'nı geçti. 1979 yılında aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun'un derecesini geride bırakarak kanalı en hızlı geçen Türk kadını oldu.

Haziran 2023'te 48 kilometrelik Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamladı ve bu parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu. New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, parkuru 9 saatte yüzerek tamamladı. Böylece Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu tarafından Manş, Catalina ve Manhattan Adası parkurlarını yüzen sporculara verilen "'Üçlü Tacı '(Triple Crown) elde eden ilk Türk" unvanını kazandı.

Daha önce çeşitli farklı yüzücüler tarafından denenen ancak yoğun akıntı sebebiyle tamamlanamayan 30 kilometrelik Gelibolu Anzak Koyu – Gökçeada parkurunu Ağustos 2023'te 10 saat 36 dakikalık sürede tamamladı ve Murat Öz ile birlikte bu parkuru yüzen ilk iki yüzücüden biri oldu.

Ultra yüzücü Avcı, Ağustos 2023'te İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı 3 saat 24 dakikada geçti. 12 Şubat 2024'te ise Yeni Zelanda'daki 26 kilometrelik Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada tek başına yüzerek geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

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