Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 2 kadın 7 erkek sporcu arkadaşları ile Marmara Denizi'nde bir yolculuk başlatan Hilal Zeyneb Saraç, Marmara Denizi'ni boydan boya olacak şekilde, 80 km yüzerek parkuru tamamladı.

Parkuru tamamlamasının ardından "Marmara Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu" unvanını alan Saraç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu başarısını şu cümleler ile anlattı: "Herkese merhaba! Cumartesi sabah başlayan maceramız pazar sabah 6 civarında son buldu. Söylenecek ve anlatacak çok şey var. Görüntüler elime ulaştıkça paylaşım yapacağım. "Marmara'yı yüzerek geçen ilk Türk kadın" olmanın gururunu yaşıyorum. Deniz kirliliğine dikkat çekmek için takımca bu yola çıktık ve Marmara'yı boydan boya -80 km- geçmeyi başardık. Bu tarihte bir ilk. Zorlu mücadele aynı zamanda kıtalararası olma özelliği de taşıyor. Bundan 3 hafta önce Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda ayağım çatlamıştı. 2.5 hafta suya giremedim. Geçiş hakkında endişeliydim ama her şey beklediğimden çok daha iyi gitti. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına, geçişte yer alan tüm ekibe, antrenörüm Gjon Shyti'ye ve organizatörümüz Mustafa Özer'e teşekkür ederim."

Başka bir paylaşımında ise yaşadığı keyifli zorluğu dile getiren Hilal Zeyneb Saraç şu ifadeleri kullandı: "Marmara geçişinde ilk kez gece yüzmeyi denedim. Hava ve su kapkaranlık. Yalnızca yol gösteren geminin kırmızı-mavi ışıkları var, onlar bile net değil. Gece yüzüşü sırasında rota konusunda birkaç kez sorun yaşadık. Bunların birinde ben başka bir geminin ışığına yöneldim çünkü tüm gemilerin ışıkları aynı. Neyse ki hızlı toparladık. Yine de şunu söyleyebilirim ki gece yüzmek gündüz yüzmekten çok daha güzel ve bundan sonra yeni favorim."

Hilal Zeyneb Saraç kimdir?

Hilal Zeyneb Saraç, 1 Ocak 1998 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudu. TED Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrenimi görmekte olan Hilal Zeyneb Saraç, açık su yüzme ve yüzme branşlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ilk büyük yaş açık su milli yüzücüsü olan Saraç, 10 km Türkiye birincisidir.

Hilal Zeyneb Saraç'ın başarıları:

2011 yılı Dünya Çocuk Oyunları 'nda Türkiye kafilesinde yer almıştır. 200 metre kelebek mesafesinde yarışmıştır.

2011 yılında SBS rekorunu kırmıştır.

2017 yılında Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 1. olmuştur.

2018 yılında Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması 'nda kadınlar genel klasman 1.si olmuştur.

2019 yılında Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'nda genel sıralamada 2. olmuştur.

2019 sonuçlarına göre erkekler genel klasman birincisinden daha iyi bir derece yaparak 31 yıllık bir rekoru kırmıştır.

2020 yılında Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kadınlar genel klasman 1.si olmuştur.

2022 yılında Marmara Denizi'ni boydan boya yüzerek, Marmara Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın olmayı başardı.

Manşet fotoğrafı Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.