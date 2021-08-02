2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalyalar

Hakan Reçber – Bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, bronz madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi. Tekvando müsabakalarında Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkamadı. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Hatice Kübra İlgün – Bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eledi ve çeyrek finale yükseldi. İlgün, bu aşamada ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak finale çıkma şansını yitirdi. Hatice Kübra İlgün, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı. Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra İlgün, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyayı kazandı.

Mete Gazoz - Altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde Mauro Nespoli'ye finalde üstünlük kurarak altın madalya kazandı! Tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye okçuluk dalındaki ilk altın madalyayı getirdi!

Rıza Kayaalp – Bronz madalya

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya kazandı. Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı. Rıza Kayaalp, bu madalya ile üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmış oldu.

Yasemin Adar – Bronz madalya

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli güreşçi Yasemin Adar 76 kiloda rakibini tuşla yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu. Adar kazandığı bu madalya ile kadınlar güreş tarihimizdeki ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmiş oldu!