Bu şarkıları kime yazıyor?

Erkek arkadaşımın yazdığı şarkılar benle alakalı değil...

Bu şarkıları kime yazıyor?
İlişki
15 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba, ben 28 yaşında bir kadınım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Erkek arkadaşım ise benden bir yaş büyük ve müzisyen. Kendi çabında grubuyla müzikler yapıyor. Bana kalırsa oldukça başarılılar. Alternatif müzik yapıyorlar ve pandemiden önceki son zamanlarda festivallere çağrılmaya başlamışlardı.


Kendimi ve erkek arkadaşımı tanıttıktan sonra yavaş yavaş sorunumuza gelmeliyiz sanırım. Bu belki sadece bana göre bir sorun fakat elimde değil. Erkek arkadaşım bunu sorun etmiyor ne yazık ki. Aslında açık açık konuşmadık çünkü ona bunu nasıl soracağımı bilmiyorum.


Erkek arkadaşım grubun vokalisti. Şarkıları ya tamamen kendsisi yazıyor ya da bir araya gelip yazıyorlar. Bir araya gelip yazdıklarında da büyük bir kısmını erkek arkadaşım oluşturuyor sözlerin. Uzun lafın kısası ben şarkı sözlerinden memnun değilim. Acılı acılı şarkılar, ayrılmalar, üzüntüler, özlemler anlatılıyor şarkılarda. 2.5 senedir güzel giden bir birlikteliğimiz var, bundan önce 4 senelik bir ilişkisi olmuş sevgilimin. Ona gerçekten aşık olmuş sanırım, çok üzerine konuşmadık. Zaten üzerine pek konuşmadığımız için böyle hissettim, zaten sevmeseydi 4 sene boyunca birlikte olmazdı düşünüyorum.


Şarkıların neden bu kadar melankolik ve hüzünlü olduğunu bir türlü anlayamadım. Ona bu durumu çıtlattığımda "Yazıyoruz işte öyle hayatım." şeklinde bir cevap aldım ama ne yalan söyleyeyim pek tatmin etmedi beni cevabı. Normalde kıskanç bir insan değilimdir ama şarkıların sürekli bu hisleri yansıtması beni rahatsız etti. Benden önceki kadını ne tanıyorum ne de ne yaptığını biliyorum. "Evlenmiş midir, iletişimleri var mıdır?" diye sordum kendime ama kim olduğunu dahi bilmediğim için bunu düşünmemin bir faydası olmadı.


Erkek arkadaşımın şarkı sözünü buraya yazmak istemiyorum ama gerçekten özlem içeren şarkı sözlerinin olduğunu söyleyebilirim. Mutluluk duygusunu yansıtan neredeyse hiçbir şarkıları yok. Ne yapsam bilemedim, onu unutamadı mı acaba? Sorsam rahatsız olur gibi geliyor.

Rumuz: şarkıcı sevgilisi

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