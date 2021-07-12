Bostan patlıcan sandviç pizza

Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden patlıcan ile kolaylıkla yapabileceğiniz pratik ve leziz atıştırmalık... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Bostan patlıcan sandviç pizza
Yaşam
12 Temmuz 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika


Malzemeler:

  • 2 bostan patlıcan

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

Domates sosu için:

  • 2 büyük domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar




Yapılışı:

*Fırını 230 derecede ısıtmaya başlayın. Patlıcanları yıkayıp kurulayarak birer cm kalınlığında doğrayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.


*Zeytinyağı, baharatlar ve tuzu küçük bir kaseye alarak karıştırın, fırça yardımıyla dilimlenmiş patlıcanların her iki tarafına sürüp tepsiye tek sıra halinde yerleştirerek tepsiyi fırına verin ve fırın ısını 200 dereceye düşürün. Patlıcanlar kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Patlıcanlar fırında pişerken bu arada domates sosunu hazırlayalım;

*Domateslerin kabuklarını soyup yemeklik doğrayın. Zeytinyağı ve ezilmiş sarımsakları küçük bir sos tenceresine alın, kısık ateşte sarımsak yağa aromasını bırakana kadar çevirin. Domates ve tuzu ilave ederek koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.


*Domates sosunu pişen patlıcanlara pay edin (bu arada fırın ısısını 180 dereceye düşürün), üzerlerine rendelenmiş peynirin 3/4 ünü serpiştirip patlıcanları sandviç gibi hafifçe kapatın. Kalan peynirleri üzerlerine serpiştirin. Peynirler eriyene kadar 5 dakika daha fırınlayın.


Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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