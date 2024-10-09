"Biz kadınlar çok güçlüyüz"

CHP milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Meclis Genel Kurulu'nda peruğunu çıkardı. "Biz kadınlar çok güçlüyüz" diyen Yontar, peruğunu çıkarıp meme kanseri olduğunu duyurdu.

"Biz kadınlar çok güçlüyüz"
Yaşam
Giriş: 09 Ekim 2024 14:00
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CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla, kürsüde peruğunu çıkararak, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" dedi. Yontar, gündem dışı söz alarak meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1 - 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına ilişkin konuştu.


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Yontar konuşmasında şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığını arttırmalı. Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır.


"Dikkatinizi çekerim, konu hakkında bilgilenmek için ayrıca MEMEDER’lere de başvurabilirsiniz. Bu hastalığın vücudunuzda yarattığı bazı değişiklikler var; ameliyat sonrası memenin küçülmesi veya tamamen alınması, vücut direncinin azalması, saç dökülmesi ama bunlardan asla korkmayın. Sizin vücudunuz her şeyden önemli, öncelikle vücudunuzu sevin. Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz, yaşamak güzel fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel diyerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Asla, asla, saçınızın dökülmesinden de asla korkmayın.”


Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.


Kanseri yenen ünlüler

Kanser olup sonra hayata sıkı sıkı tutunan ve bu kötü hastalığı yenen ünlüler.

20
Deniz Uğur
Defne Samyeli
Arzum Onan
Oya Başar
Serra Yılmaz
Siren Ertan Çarmıklı
Uğurkan Erez
Vahide Gördüm
Yılmaz Morgül
Zerrin Özer
Zeynep Beşerler
Filiz Akın
Nilüfer
Yıldız Tilbe
Ender Mermerci
Kylie Minogue
Giuliana Rancic
Casey Reinhardt
Michael Douglas
Özdemir Erdoğan



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