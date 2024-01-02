HPV virüsü ve aşısına dair bilmeniz gereken her şey

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse sağlık haberlerinde sık sık gördüğümüz HPV virüsü ve HPV aşısına dair kısa kısa soru ve cevaplar...

HPV virüsü ve aşısına dair bilmeniz gereken her şey
Sağlık
Giriş: 02 Ocak 2024 13:49 Güncelleme: 02 Ocak 2024 14:04
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HPV nedir?

İnsan papilloma virüsü (HPV), dünya çapında en yaygın virüslerden biridir ve 45 yaşına gelindiğinde yaklaşık beş erkek ve kadından dördünde en az bir HPV enfeksiyonu olabilir. İnsanların yüzde 90'ında vücut doğal olarak virüsü temizler; ancak bazı kişilerde HPV, rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlere neden olabilir.


Kimler HPV enfeksiyonuna yakalanabilir?

Virüs cinsel açıdan aktif olan herkese bulaşabilir. Cinsel yolla bulaşma en yaygın olanıdır ancak temas yoluyla da bulaşabilir. Hamile annelerden bebeklerine de geçebilir.


HPV ile kanser arasındaki bağlantı nedir?

HPV virüsü enfeksiyonu, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 90'ıyla ve anal, vajinal, vulvar, penis ve boğaz kanserleri dahil olmak üzere diğer kanserlerin önemli oranlarıyla ilişkilidir.


Rahim ağzı kanserini önlemenin en iyi yolu nedir?

HPV aşısı rahim ağzı kanserinden korunmanın en etkili yoludur. Aşı, insanlar virüse maruz kalmadan önce yapılırsa en iyi sonucu verir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısının, çoğunun henüz cinsel olarak aktif olmadığı 9 ile 14 yaş arasındaki kızlara yapılmasını önermektedir.


Et beni sandığınız genital siğil olabilir!
Et beni sandığınız genital siğil olabilir!

HPV aşısı ne kadar güvenli ve etkilidir?

Yapılan araştırmalara göre aşı, rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 70'ine neden olan HPV-16 ve HPV-18 türlerini durdurmada çok güvenli ve oldukça etkilidir. HPV-6 ve HPV-11'e karşı koruma içeren aşılar, genital siğilleri durdurmada neredeyse yüzde 100 etkilidir.


HPV aşısı uygun şekilde test edildi mi ve ne kadar süredir kullanılıyor?

Aşının sıkı testlerden geçtiği biliniyor. 2006'dan bu yana dünya çapında 270 milyondan fazla insana uygulandı ve bilim insanları, ciddi yan etkilere dair herhangi bir işaret olup olmadığını görmek için aşının piyasaya sürülmesini izlemeye devam ediyor.


HPV aşısının herhangi bir yan etkisi var mıdır?

HPV aşısının yan etkileri hafiftir ve birçok aşıda yaygındır; örneğin aşının yapıldığı kolda ağrı, kızarıklık veya şişlik, ateş, baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk, kas veya eklem ağrısı.


HPV aşısını kimler yaptırmalı?

Öneriler ülkeye göre değişiklik göstermektedir ancak çoğu ülke, 9-14 yaş arasındaki belirli bir yaştaki genç kızların ve aşı olmamış kadınların aşı yaptırmasını önermektedir.


Erkekler de HPV aşısını yaptırabilir mi?

Bazı bilim insanları, özellikle HPV'ye yakalanma riski altında oldukları ve aşılamanın kız çocuklarına bulaşmasını önleyeceği için aşının erkek çocuklara da yapılmasını öneriyor. Ancak rahim ağzı kanseriyle bağlantısı nedeniyle DSÖ, öncelikle kız çocuklarına aşı yapılmasına öncelik verilmesini tavsiye ediyor.


HPV’den korunmanın yolu erkeğin de aşı yaptırmasından geçiyor!
HPV’den korunmanın yolu erkeğin de aşı yaptırmasından geçiyor!

HPV aşısı kaç doz yapılır?

Dünya Sağlık Örgütü, 2022'nin sonlarından itibaren şunları önermektedir:

  • 9-14 yaş arası kızlar için bir veya iki dozluk program.

  • 15-20 yaş arası kızlar ve kadınlar için bir veya iki dozluk program.

  • 21 yaşından büyük kadınlara altı ay arayla iki doz.

HPV aşısı bana HPV enfeksiyonu verebilir mi?

Hayır, aşı virüs benzeri parçacıklardan yapılmıştır ve bulaşıcı değildir, bu nedenle size HPV veremez.


Referanslar:

"Everything you need to know about the HPV vaccine". Şuradan alındı: https://www.gavi.org/vaccineswork/everything-you-need-know-about-hpv-vaccine (23.07.2023).


Hamilelikte HPV aşısı yaptırılır mı?
Hamilelikte HPV aşısı yaptırılır mı?


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