Kanseri atlatan yakınınıza nasıl destek olabilirsiniz?

Arkadaşınız, eşiniz veya bir aile üyeniz kanser tedavisini tamamladıysa, muhtemelen tedavilerinin bittiği ve başarılı olduğu için rahatlamış hissediyorsunuz ve muhtemelen onların da rahatlamış hissettiklerini hayal ediyorsunuz. Ancak kanser duygusal olarak oldukça yıpratıcı bir süreçtir ve tedavi sona erdiğinde aniden sonlanmaz. Aslında bu dönem, kanser hastaları için en zorlu zamanlardan biri olabilir.

Kanserden kurtulanların çoğu, kanserden önce hissettiklerinden farklı hissediyorlar ve her gün doktor muayenehanesini veya hastaneyi ziyaret etmedikleri “yeni normale” uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Sırada ne olduğu ve kanserin geri dönüp dönmeyeceği konusunda sık sık endişe duymaları ve tedaviden veya tekrarlama riskini azaltmak için aldıkları yeni ilaçlardan kaynaklanan fiziksel yan etkiler yaşamaya devam etmeleri oldukça büyük bir olasılık.

İşte kanseri atlatan yakınınıza destek olmanın yolları:

Uzun vadeli yan etkileri ciddiye alın

Birçok insan kanser tedavisi sırasında yorgunluk, ağrı, uykusuzluk veya konsantre olma veya hatırlama güçlüğü geliştirir. Yakınınız, depresif bir ruh hali veya sinirlilik gibi duygusal belirtiler de yaşayabilir. Onlara karşı sabırlı olun ve bu yolda onların hızında ve beraberinde ilerleyin. Ruh hallerini artıracak keyifli ziyaretler ve geziler planlamak harika fakat dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu da unutmayın.

Hala korku olduğunu anlayın

Bu, arkadaşınız veya sevdiğiniz biriyle konuşmak için korkutucu bir konu olsa da bununla nasıl başa çıkacaklarını düşünmeleri veya konuşmaları onlara yardımcı olabilir. Bir psikologla çalışmak, bu korkuları gidermelerine de yardımcı olabilir.

Her şeyi düzeltmeye çalışmadan dinleyin

Sevdiğiniz bu kişiyi kesinlikle daha iyi hissettirmek isteseniz de bazen insanların sadece duyulduklarını hissetmeleri gerekir. Arkadaşınıza kulak verin ve nasıl olduklarını duymak istediğinizi bilmelerini sağlayın.

Sadece varlığınız da yetebilir

Arkadaşınız herhangi bir anda o kadar bunalmış olabilir ki hangi konuda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünemez ve bir şeyler bulmak onun için neredeyse bir yük haline gelir. Bu yüzden arkadaşınıza bir yemek pişirmeyi teklif edin ya da çocuğunu futbol antrenmanından alacağınızı bilmesini sağlayın.

Uyarı işaretlerine dikkat edin

Kanser hastaları ve hayatta kalanlar intihar için daha yüksek risk altındadır ve bazı insanlar tedaviden sonra aslında travma sonrası stres bozukluğu geliştirir. Sevdiğiniz kişinin günlük olarak işlev görmekte zorlandığını, sosyal olarak içine kapandığını veya onu mutlu eden şeylerden zevk alamadığını fark ederseniz yardım isteyin.

Vücut imajı sorunlarına duyarlı olun

Kanser konusunda uzman Dr. Ashton, beden imajı ve cinsel sağlığın hayatta kalanlar için en büyük sorunlardan ikisi olduğunu söylüyor. Özellikle birisi ameliyat olmuş veya saçlarını kaybetmişse yeni görünümünü kabullenmekte zorlanabileceğini bilmek gerekir.

Yas tutmasına izin verin ve hafife almamaya çalışın

Arkadaşların ve ailenin bir kişinin kanser bakım ekibinde önemli bir rol oynadığını unutmayın. Merhametiniz ve küçük iyilikleriniz, bir sonraki aşamada desteklendiklerini hissetmelerini sağlamak için uzun bir yol kat edebilir.

