Bisküvili kolay parfe

Tarif defterimden;

Bisküvili parfeyi dilediğiniz meyvelerle süsleyerek dondurma niyetine yaz sıcakları için serinleten lezzet olarak kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

İçeriğinde yumurta olmadığından dondurucuda uzun süre saklanabilir.

Servis: 30*12 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 3 - 4 saat

Malzemeler:

2 kutu krema, 400 ml, %35 yağlı

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 kutu krem beyaz peynir, 200 gr

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

4 yemek kaşığı böğürtlen marmeladı

2 paket yulaflı bisküvi

Üzerine;

Dileğiniz taze meyveler ve Antep fıstığı

Yapılışı:

*Baton kalıbı temiz bir buzdolabı poşetiyle kenarlarından taşacak gibi kaplayarak hazırda bekletin.

*Krema ve rendelenmiş limon kabuğunu derin bir kaba alarak koyulaşana kadar mikserin yüksek deviri ile iyice çırpın.Krem beyaz peynir, pudra şekeri ve vanilya özütünü ilave edip karışım homojen hale gelene kadar çırpın.

*Karışımı baton kalıba aktarın ve marmeladı tatlı kaşığı ile aralıklı olarak üzerine akıtın, çubuk veya çatal yardımıyla gelişi güzel üstten alta doğru karıştırın. Bisküvileri enine üç - dört sıra olacak gibi batırın. Üzerini bisküvilerle kaplayın. Dondurucuda en az 3 - 4 saat veya bir gece beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına geçirin. Üzerini dilediğiniz meyveler ve Antep fıstığı ile süsleyerek bekletmeden servis edin.

Kısa notlar:

*Erik, vişne, frambuaz, çilek ve yaban mersini gibi elinizin altındaki herhangi bir marmeladı kullanabilirsiniz.

*Krem beyaz peynir yerine labneyle de gayet lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...