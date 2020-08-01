Bir tüp bebek hikayesi: Ben Mine

Anne olmayı her şeyden çok isteyen ve artık takıntı haline getiren Mine'nin bu uğurda tüm hayatını ortaya koymasını konu edinen Ben Mine isimli roman KDY Yayınlarından çıktı.

Bir tüp bebek hikayesi: Ben Mine
Yaşam
03 Ağustos 2020 Pazartesi
Necmiye Uçansoy
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr

Mine'nin hikayesi ve olaylar tamamen kurgusal fakat anlatılan hikaye benim ve sizin etrafımızda gördüğümüz hatta bizzat tecrübe ettiğimiz gerçekler. Çocuk istemek, bir aile olmak genlerimize işlemiş bir istek. Çok temel ve basit olan bu istek bazen çok da kolay ilerlemiyor. Yazar Tufan Önal bu son derece hassas ve bilimsel süreci, kitaba danışmanlık yapan operatör doktor Egemen Koyuncu yardımıyla aşama aşama gayet sürükleyici bir şekilde anlatmış. Romanın konusu oldukça enteresan. "Ben Mine" aklınıza takılan hiçbir konuyu boşluk bırakmadan cevaplayan, belki konudan müzdarip pek çok insana referans olabilecek cinsten ancak roman kurgusu içinde işlenmiş sürükleyici bir kitap.





Gebelik testlerinin her seferinde negatif çıkmasının Mine'de yarattığı hayal kırıklığı bebek isteğini iyice takıntı yapmasına, çevresine yine hamile kalamadığını söylecek olması büyük üzüntüye sebep oluyor. Hiç çocuk sahibi olamama korkusu üzerine kara bir bulut gibi çöküyor. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir sebeple hamile kalamadığını öğrenen Mine radikal kararlar almaya başlıyor ve tüm hayatı değişiyor. Kitabı kitapyurdu'ndan sitesinden sipariş edebilirsiniz.


Yazar hakkında

Ben Mine Tufan Önal'ın ilk kitabı. MSÜ GSF fotoğraf mezunu ve profesyonel olarak reklam fotoğrafları çekiyor. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Evli ve bir çocuk babası.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.