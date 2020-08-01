Bir tüp bebek hikayesi: Ben Mine

Mine'nin hikayesi ve olaylar tamamen kurgusal fakat anlatılan hikaye benim ve sizin etrafımızda gördüğümüz hatta bizzat tecrübe ettiğimiz gerçekler. Çocuk istemek, bir aile olmak genlerimize işlemiş bir istek. Çok temel ve basit olan bu istek bazen çok da kolay ilerlemiyor. Yazar Tufan Önal bu son derece hassas ve bilimsel süreci, kitaba danışmanlık yapan operatör doktor Egemen Koyuncu yardımıyla aşama aşama gayet sürükleyici bir şekilde anlatmış. Romanın konusu oldukça enteresan. "Ben Mine" aklınıza takılan hiçbir konuyu boşluk bırakmadan cevaplayan, belki konudan müzdarip pek çok insana referans olabilecek cinsten ancak roman kurgusu içinde işlenmiş sürükleyici bir kitap.

Gebelik testlerinin her seferinde negatif çıkmasının Mine'de yarattığı hayal kırıklığı bebek isteğini iyice takıntı yapmasına, çevresine yine hamile kalamadığını söylecek olması büyük üzüntüye sebep oluyor. Hiç çocuk sahibi olamama korkusu üzerine kara bir bulut gibi çöküyor. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir sebeple hamile kalamadığını öğrenen Mine radikal kararlar almaya başlıyor ve tüm hayatı değişiyor. Kitabı kitapyurdu'ndan sitesinden sipariş edebilirsiniz.

Yazar hakkında

Ben Mine Tufan Önal'ın ilk kitabı. MSÜ GSF fotoğraf mezunu ve profesyonel olarak reklam fotoğrafları çekiyor. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Evli ve bir çocuk babası.