Bi'komşu yardımlaşma platformu

İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamanlarda yardımlaşmanın değeri daha da bilinir oldu ve birçok alternatif yardımlaşma yolları ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de Bi'komşu...

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Bi'komşu gibi yardımlaşalım...

İnsan insana en çok zor zamanlarda ihtiyaç duyar. Bazen tanıdığımız bazen de tanımadığımız insanlardan gelen yardımlar kadar değerlisi yoktur. Paylaşmanın değerini tekrar tekrar anlamamızı sağlayan zor zamanlarda, internet ortamında da birçok yardım platformları kuruluyor ve bu süreçte ellerinden geleni yapıyorlar.

 

Bi'komşu yardım platformu olarak kurulmuş olanlardan biri. Mantığı oldukça basit; faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçlarını gidermeye gönüllü yardımseverleri bir araya getiriyor. İhtiyaç sahibi, destek talebinde bulunarak ödemekte zorlandığı fatura miktarını giriyor. Yardımsever ise destek vererek talepte bulunulmuş bir faturanın ödenmesini sağlıyor.

 

Bi'komşu platformunun bir diğer önemli detayı da, hiçbir şekilde kendi adına ödeme kabul etmiyor, bağış veya yardım toplamıyor ya da komisyon almıyor olması. Tek amaçları ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturmak. Vakıf ya da dernek kuruluşu olmadıklarını, gönüllü bir hareket olduğunu belirtiyorlar.

 

Bulaşıcı olan 4 mutluluk hissi
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Soğuk havalarda soğuk algınlığı çok yaygındır ve zaman zaman bulaşıcı olur. Peki ya duyguların da bulaşıcı olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar, çevrelerindeki insanların duygularından etkilenir. İyi ya da kötü fark etmez. Beynimiz empati kuracak şekilde çalışır ve esnemek ya da kıkırdamak bize de bulaşır. Aşağıda, bulaşıcı olan dört duyguyu bulabilirsiniz. Büyük bir grup içindeyken bunları yaymayı unutmayın.

 

 

Şimdiye kadar kaç yardımda bulunuldu?

Platformun kurulduğu 13 Nisan'dan bugüne kadar toplamda 2689 fatura ödenmiş olup, 18.486 fatura beklemektedir. Siz de destek verebilecek imkanlara sahipseniz neden çorbada tuzunuz olmasın?

 

Nasıl destek talebinde bulunabilirsiniz?

Destek talebinde bulunabilmek için bikomsu.com adresine girmeniz ve destek talep et butonuna tıklamınız gerekli. İlk olarak siteye giriş yapabilmeniz için kayıt olmanız gerekiyor, ardından bilgi formunu doldurup fatura ekleme işlemine geçiyorsunuz. Birden fazla fatura girebilme imkanı da sunuluyor. Faturalarınızı girdikten sonra yardımseverlere bu faturalar gösterilmeye başlanıyor.

 

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