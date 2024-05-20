Bergamotlu kek 

Tarif defterimden;

Bodrum pazarından aldığım kalın kabuklu bergamotun içiyle reçel, kabuğuyla da aşağıda tarifini verdiğim keki hazırladım, mis gibi bergamot aromalı keki çay saatleriniz için deneyin derim...

Bergamot Reçeli tarifime bu linkten ulaşabilirsiniz.

Servis: 23 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

3 yumurta

1,5 bardak toz şeker

1 tepeleme yemek kaşığı rendelenmiş bergamot kabuğu

1/2 bardak sıvı yağ

75 gr tereyağı, eritilmiş

1 bardak süt

3 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpin, unun fazlalığını silkeleyip atın.

*Yumurta, toz şeker ve rendelenmiş bergamot kabuğunu derin bir kaba alarak kremamsı olana kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın. Sıvı yağ, eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyip kısa süre çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve homojen kıvam alana kadar mikserin düşük deviri ile çırpın. Hamuru kalıba aktarıp üzerini düzeltin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin. Pişirme süresi sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin ve üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Kısa bir not;

*Kek malzemelerini yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...