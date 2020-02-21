Bergamot reçeli nasıl hazırlanır?

Müjgan Yurtseven, oldukça lezzetli bir reçel tarifi hazırladı! İşte bergamot reçeli yapılışı...

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Bergamot reçeli tarifi
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Tarif defterimden; turunçgillerin mis kokulu meyvesi bergamotun kabuğu reçel, dışındaki ince kabukları kek, pasta gibi bir çok yerde kullanılıyor. Early Grey çaya da aroması veren bergamotun bugüne kadar bildiğim üç çeşiti var. Her birinin şekilleri farklı olmakla birlikte aromaları aynı... Turuncu kabuklusunu Selanik’ten getirip likörünü yapmıştım, İnce kabuklu sarımsı renkli olanının kabuklarını rulo yapıp iplere dizerek hazırladığım reçel de çok lezzetli oluyor. Aslında ilk bildiğim bergamot cinsi aşağıda tarifini verdiğim epey büyük, kalın kabuklu, hafif yeşilimsi renkli ve içindeki meyvesi çok az olan çeşiti... Yıllar evvel karşı komşum sevgili Aysen hanım Bodrum’dan getirdiğinde tadına doyamamıştık nefis aromalı reçelin. Orada yaşlı bir teyze bahçesinde yetiştirdiği bergamotlardan yaparak satıyordu, daha sonraları her Bodrum seyahatimizde ondan alırdık, tarifini sorduğumda göz kararı şerbet hazırla haşlanmış bergamotları koy içine kaynat diye anlatmıştı. Meyvesini alıp reçelini ilk denediğimde vazgeçemediğimiz lezzetler arasına çoktan girmişti. O zamanlar amatörce çektiğim fotolar güzel olmadığından paylaşamamıştım ama hep aklımdaydı. Uzun zamandan beri tarifi defterimde olan reçeli geçen aylarda Aysen Hanım Bodrum’dan göndermişti ama fotoğraf çekmeye fırsat bulamadan bitti yine :( Reçelin yapılış aşamalarını paylaşmak için bergamot gerekliydi elbette;) Geçen hafta Bodrum’da yaşayan sevgili arkadaşım Hatice’nin gönderdiği kalın kabuklu epey büyük boyuttaki bergamotlarla yaptım aşağıda tarifini verdiğim nefis reçeli…

 

 

Servis: 750 ml'lik 2 kavanozda

Hazırlama, bekletme süresi: 2 gün

Pişirme süresi: 15 + 30 dakika

 

Bergamot reçeli için malzemeler:

  • 2 adet kalın kabuklu bergamot
  • 1 lt içme suyu
  • 1250 gr toz şeker
  • 1,5 çay kaşığı limon tuzu veya yarım büyük limonun suyu

 

Bergamot reçeli yapılışı:

Bergamotları yıkayıp kurulayarak dış kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. Her birini dörde bölüp içindeki meyvelerini çıkartarak kenara ayırın (meyvesini zeytinyağlı yemeklerde ve salatalarda kullanabilirsiniz). Dışındaki soyduğunuz ince kabuklarını atmayıp kilitli poşetlerde dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz, çaya veya sütlü tatlılara aroması çok yakışıyor. Dörde böldüğünüz her parçayı da uzunlamasına ikiye bölün. Reçelde sebze soyacağı ile soyduktan sonra kalan kalın kabukları kullanacağız (fotoğraftaki gibi). Kalın kabukları derin bir tencereye alarak üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin. Orta ateşte kaynamaya başlayınca 20 dakika haşlayın. Haşlanan kabukları soğuk suya alın, iki gün boyunca suyunu en az 7-8 defa değiştirin. İki günün sonunda şerbeti için toz şeker ve 1 litre içme suyunu derin bir reçel tenceresine alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15-20 dakika kadar şerbet hafif koyulaşana kadar pişirin. Bu arada suda beklettiğiniz bergamot kabuklarını hafifçe sıkarak doğrayın ve kaynayan şerbete aktarın (sebze soyacağı ile soyduğunuz ince dış kabuklardan 2-3 tanesini de eklerseniz aroması daha kuvvetli oluyor). Tekrar kaynama noktasına ulaşınca yaklaşık 30 dakika pişirin (20. dakikadan itibaren bergamotlar saydamlaşmaya başlayacaktır). Limon tuzu veya limon suyunu ilave ederek 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelin suyundan tabağa kaşıkla akıtın, tabakta damlacıklar halinde kalıyorsa reçel olmuş demektir, yayılıyorsa 2-3 dakika daha kaynatın. Reçelin ilk sıcaklığı geçince kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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