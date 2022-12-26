Bal kabaklı milföy tatlısı

Aslında elimdeki fazladan kalan bal kabağı tatlısını değerlendirmek için milföy hamurundan çanaklar hazırlayıp içine püre haline getirdiğim bal kabağı tatlısına baharatlar ilave ederek doldurdum, kalan milföylerden kurabiye kalıplarıyla keserek üzerlerine yerleştirdim. Piştikten sonra ılık ılık tadına baktığımızda bundan sonra yapılacaklar listemizde ilk sıralara yerleşti diyebilirim…

Bal kabağı tatlısı tarifime buradan ulaşabilirsiniz.

Servis: 6 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

400 gr bal kabağı tatlısı

Yarımşar çay kaşığı zencefil, muskat, karanfil ve tarçın

8 adet dikdörtgen milföy hamuru

Yapılışı:

*Milföyleri dondurucudan çıkartıp tezgaha sıralayın. Hafifçe çözüldüklerinde altı adetini 9 cm çapındaki kurabiye kalıbıyla keserek muffin kalıplarına yerleştirin.

*Bal kabağı tatlısını çatalla iyice ezerek püre haline getirin, baharatları ekleyip karıştırarak milföylere pay edin. Kalan iki milföyden yaprak ve yıldız gibi dilediğiniz küçük kurabiye kalıplarıyla keserek marmelatların üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

*180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirin. Ilınınca yanında kaymak ile servis edin.

Kısa bir not:

*Milföy hamurlarının kenarlarından kalanları toparlayarak yoğurun, kabuklu ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayıp üzerlerine bastırarak inceltin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirin. Bu şekilde sade haliyle çok lezzetli oluyor, hem de ziyan etmeden değerlendirmiş oluyoruz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…