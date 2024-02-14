Bengisu Avcı, Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk oldu

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı geçerek bir ilke daha imza attı.

Bengisu Avcı, Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk oldu
Yaşam
Giriş: 14 Şubat 2024 11:02
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İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni en hızlı yüzerek geçen Türk kadını olan ultra maraton yüzücüsü Avcı, kariyer hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi. Bengisu Avcı, Cook Boğazı'nda dün TSİ 19.00'da yüzmeye başladığı 26 kilometrelik parkuru, 13 derecelik su sıcaklığı ve hipotermi tehlikesine rağmen tamamladı. Avcı, bunu başaran ilk Türk oldu.


"7 Okyanus-Oceans Seven" hedefindeki parkurlardan 4. yüzen Avcı, 3 Ağustos 2018'de 36 kilometrelik Manş Denizi'ni, 5-6 Eylül 2022'de ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı, Ağustos 2023'te de İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı geçmişti.


Avcı'nın hedefine ulaşabilmesi için Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) da geçmesi gerekiyor.


Bengisu Avcı kimdir?

Bengisu Avcı; 2018 yılında 36 kilometrelik Manş Kanalı’nı 11 saat 29 dakika gibi olağanüstü bir sürede geçerek Manş’ı geçen “Türkiye’nin en hızlı kadını”dır. 2022 yılında 11 saat 59 dakikada “Catalina Channel”ı geçen “ilk türk kadını” unvanını aldı. 2023 yılında Cebelitarık’ı 3 saat 24 dakikada geçerek türkiye rekorunu kırmıştır. Yine aynı yıl 48 kilometrelik “20 bridges around manhattan” parkurunda “yeni türkiye rekoru”nun sahibi olmuştur. “Triple crown of openwater” adı verilen özel bir unvana sahip tek türk sporcudur.


* Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.




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