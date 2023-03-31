Bel soğukluğu nedir? Bel soğukluğu belirtileri nelerdir?

Bu içerik Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aydın tarafından kaleme alınmıştır.

Bel soğukluğu nedir? Bel soğukluğu nasıl bulaşır?

Bel soğukluğu (Gonore), Neisseria gonorrhoeae adlı bir bakteriden kaynaklanan ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu enfeksiyon genellikle korunmasız vajinal, anal seks ve oral seks sırasında vücut sıvıları yoluyla bulaşır. Hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilir. Bel soğukluğu belirtileri bakteri vücuda alındıktan sonra yaklaşık 2-14 gün arasında ortaya çıkabilir. Ancak, bazı kişilerde hiçbir belirti de gözlenmeyebilir. Belirti göstermeyen ancak bakteriyle enfekte kişiler “asemptomatik taşıyıcı” olarak tanımlanabilir. Semptom göstermemelerine rağmen hastalığı partnerlerine bulaştırabilirler. Bel soğukluğu tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bel soğukluğu belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğu bazen hiç belirti vermeyebilir veya belirtiler çok hafif olabilir. Bu durumda, enfekte kişi hastalığın farkında olmayabilir ve başkalarına bulaştırabilir. Bel soğukluğunun belirtileri kişiden kişiye ve enfekte olan bölgeye göre değişebilir. Genel olarak bel soğukluğunun belirtileri; idrar yaparken yanma veya ağrı, penisten beyaz, sarı ya da yeşil renkte irin benzeri akıntı, vajinadan akıntı, cinsel organlarda kızarıklık, şişlik veya hassasiyet, cinsel ilişki sırasında ağrı veya kanama ile alt karın veya kasık bölgesinde ağrıdır. Boğazı etkilerse boğazda ağrı veya yutkunma güçlüğü, makatı etkilerse anal bölgede kaşıntı, akıntı veya kanama, göze bulaşırsa gözlerde kızarıklık, iltihap veya çapaklanmaya neden olabilir. Bel soğukluğu tedavi edilmezse, kadınlarda pelvik inflamatuvar hastalık ve hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlık gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Bel soğukluğu nasıl teşhis edilir?

Bel soğukluğu basit bir idrar testi veya sürüntü testiyle kolayca teşhis edilebilir. Bu örnekler laboratuvarda bakteriyi tespit etmek için incelenir. Cinsel olarak aktif kişilerin özellikle birden fazla partnerleri varsa veya korunmasız cinsel ilişkiye giriyorlarsa, düzenli olarak test yaptırmaları önemlidir.

Bel soğukluğunun, özellikle enfeksiyonun erken evrelerinde, test yoluyla her zaman tespit edilemeyebileceğini not etmek önemlidir. Bel soğukluğuna maruz kalma şüphesi varsa, düzenli olarak test yaptırmak ve yaşayabilecek herhangi bir semptom hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmak faydalı olacaktır. Erken teşhis ve tedavi, enfeksiyonun yayılmasını önlemeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kültür testi ve Nükleik Asit Amplifikasyon Testi (NAAT), bel soğukluğu teşhisinde kullanılan iki yaygın laboratuvar testidir. Kültür testi, idrar veya etkilenen bölgeden bir sürüntü gibi vücut sıvılarından bir numune almayı ve laboratuvar ortamında bakterileri büyütüp incelemeyi içerir. Bu testin sonuç vermesi birkaç gün sürebilir, ancak çok doğru olduğu kabul edilmektedir.

NAAT testi ise, vücut sıvılarından alınan bir örnekte bulunan bakterilerin genetik materyalini (DNA veya RNA) tespit eder. Bu tür testler çok daha hızlı, genellikle birkaç saat içinde sonuç verebilir ve aynı zamanda çok doğrudur. NAAT testi kültür testinden daha hassas ve spesifiktir. Dolayısıyla daha düşük bakteri seviyelerini tespit edebildiği ve yanlış pozitif sonuç üretme olasılıkları daha düşük olduğu için, bel soğukluğu teşhisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, kültür ve NAAT testleri için sürüntü alınması gerekmektedir ve bu bazı kişiler için rahatsız edici bir işlem olabilir. Ancak, teşhis sürecinde bu gereklidir ve zamanında belirlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Antijen testi genellikle bel soğukluğu teşhisi için kullanılmaz, çünkü kültür veya NAAT testi kadar hassas veya özgül değillerdir. Antijen testi, bel soğukluğuna neden olan bakterinin yüzeyindeki belirli proteinleri tespit eder, ancak tüm bakteri suşlarını tespit edemeyebilir veya yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar üretebilir. Genel olarak, kültür ve NAAT testleri bel soğukluğu teşhisi için altın standart olarak kabul edilir. Çok hassastırlar ve bakterinin küçük miktarlarını bile tespit edebilirler. Ancak, hiçbir test %100 doğru değildir ve bel soğukluğuna maruz kaldığını düşünen kadınların bir jinekolog tarafından değerlendirilmeleri gerekir.

Bel soğukluğu tedavisi nasıldır?

Bel soğukluğu antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Kullanılan spesifik antibiyotik, enfeksiyonun ciddiyeti, enfeksiyonun yeri ve kişinin tıbbi geçmişi ve alerjileri gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır. İlaç bitmeden semptomlar iyileşse veya kaybolsa bile, doktor tarafından reçete edilen antibiyotik kürünün tamamını bitirmek önemlidir. Bunun nedeni, ilacı erken kesmenin tedavisi daha zor olabilen antibiyotiğe dirençli bakteri suşlarının gelişmesine yol açabilmesidir.

Bel soğukluğu olan kişilerin cinsel partnerleri de -semptom göstermeseler bile- enfeksiyon için test edilmeli ve tedavi edilmelidir. Bu, enfeksiyonun yayılmasını önlemeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı durumlarda enfeksiyonun vücuttan tamamen temizlendiğinden emin olmak için tedaviden sonra kişilerin yeniden test edilmesi gerekebilir. Bu, özellikle tekrarlayan enfeksiyonları olan veya yüksek riskli cinsel davranışlarda bulunan kişiler için önemlidir.

Bel soğukluğundan nasıl korunulur?

Bel soğukluğundan korunmanın en etkili yolu, korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak, partner sayısını sınırlamak ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için düzenli test yaptırmak korunmaya yardımcıdır. Partnerlerle cinsel sağlığı tartışmak ve herhangi bir cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü konusunda açık ve dürüst olmak da önemlidir. İnsan papilloma virüsü (HPV) gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar karşı aşı olmak da fayda sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bel soğukluğu (Gonore) tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sonuçları doğurabilen, yaygın ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel olarak aktif kişilerin düzenli olarak test yaptırması, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılması, bel soğukluğundan şüphelenildiğinde komplikasyonların önlenmesi ve kişilerin kendilerini ve partnerlerini koruması için mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alması önemli ve gereklidir.