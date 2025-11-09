Soğuk beyaz banyoları unutun! Şimdi doğa ile bağlantı kurma vakti. Bu fikir sizi heveslendirse de her tür ev çiçeğinin banyoda yaşayamayacağı gerçeğini de gözden kaçırmamalısınız. İşte banyonuzu güzelleştirecek bitki alternatifleri...

1- Aloe vera

Bir ev klasiği olan aloe vera banyonuzda da yaşayabilir. Aloe vera; yanıklar, kesikler, tahrişler, böcek ısırıkları gibi pek çok cilt problemine iyi gelen tıbbi bir bitkidir. Mevsimlik sulama ihtiyaçları olan ve aydınlık, sıcak mekanlarda yetişen bir türdür. Bakımı oldukça kolay, öldürmek bir o kadar zordur. Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayınız...

2- Açelya Hem kendi hem kokusu güzel olan açelya, banyo için en uygun çiçeklerden birisidir. Renkli çiçekleri ile banyonuza neşe katacaktır. Saksıda yetişen açelyanın bakımı da oldukça basittir, sadece güzel ve bakımlı görünmesi için biraz çaba gerektirir. Kısmi gölgede büyüyebilir ancak yine de biraz güneş ışığına ihtiyacı vardır. 3- Kurdele çiçeği Chlorophytum olarak da bilinen kurdele çiçeğinin bakımı kolaydır. Banyo gibi nemli ortamda gelişirler ve tavandan sarkan bir saksıda özellikle güzel görünürler. Bunlardan birkaç tane edinmek, banyonuza ufak bir orman havası katacaktır. Artık kedinizin küçük bir kaplan olduğuna daha çok inanabilirsiniz. 4- Çin Herdem yeşil Aglaonenamodestum, yani Çin Herdem yeşil, yaprak dökmeyen bitki de banyolarda yetiştirmek için idealdir. Nemli, sıcak ve gölgeli ortamları sever. Yaprakları ne kadar koyu yeşilse, o kadar az güneş ışığına ihtiyacı vardır.