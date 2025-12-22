Kendin yap: Yılbaşı süsleri

Yılbaşı ruhuna girmenin en sevdiğiniz yollarından biri, sosyal medyadaki dekorasyon önerilerine dalmak olabilir. Ne yazık ki bu hobinin bir dezavantajı var: Kaçınılmaz olarak pahalı dekorasyonlardan oluşan bitmek bilmeyen bir istek listesine yol açıyor. Neyse ki aynı görünümü daha ucuza elde etmenin yolları var!

1- Kâğıttan zincir süs yapın

Kâğıttan zincir süslerinin, klasik bir yılbaşı dekorasyonu için vazgeçilmez el işi örneklerinden olmasının bir nedeni var. Bu süsler yılbaşı dekorunuza nostaljik bir hava katmakla kalmaz, aynı zamanda yapımı da çok eğlenceli ve kolaydır. Biraz kâğıt (düzgün ve tok bir görünüm için karton ya da kalın bir kâğıt en iyisidir), bir makas ve iyi bir yapıştırıcı alın; işte bu kadar!

2- Dekupaj süsler

Dekupaj süslerin vintage görünümüne bayılsak da genellikle hiç de ucuz olmuyorlar. Ucuza kendiniz yapmak için, şeffaf süsleri satın alın. Ayrıca yılbaşı temalı kâğıt peçeteler ve yılbaşı havasını yakalamak için fiyonklar da gerekecektir.

3-Yılbaşı evlerini boyayın

Bunun için ihtiyacınız olan tek şey biraz boya, bir hobi mağazasından ahşap bir ev ve hayalinizdeki yılbaşı evini süslemek için belki biraz sim. Eğer mağazalarda stoklar tükendiyse, bulmak için biraz uğraşmanız gerekebilir sadece…

4- İpten yılbaşı ağacı süsü yapın Yılbaşı çelenkleri, ağacınızda, kapınızda, pencerelerde hatta bir aynanın üzerinde bile ortama sıcak bir hava katarlar. Mini bir yılbaşı çelengi yapmayı deneyin. Yeşil ipten küçük demetler oluşturun ve bunları üçlü gruplar hâlinde birbirine yapıştırın. Ağaçlarınızı minik ponponlar ve ahşap yıldızlarla süsleyin, ardından hepsini uzun bir ip üzerine dizerek çelenginize son dokunuşu yapın. 5- Kadife fiyonk çelengi yapın Fiyonklar bu yıl her yerdeydi ve özellikle yılbaşı dönemine de çok yakışıyor. İhtiyacınız olan tek şey biraz kadife kurdele ve biraz katlama becerisi. Ortaya çıkan sonuç, nereye koyarsanız koyun ortamı yükseltir… 6- Kartondan zencefilli kurabiye evi Bu ay kapınıza teslim edilen kargo paketlerini sevimli bir zencefilli kurabiye evine dönüştürün. Bu kendinyap yılbaşı dekorasyonu için biraz el becerisi ve hayal gücü gerekecektir. 7- Kâğıttan akordeon süsler yapın Bu kolay kendinyap süsler için bir sürü kâğıt daire kesin, hepsini ortadan ikiye katlayın, yapıştırıcıyla birbirine tutturun. Asmak için bir ip eklemeyi unutmayın. Ekstra bir dokunuş için, süsün kenarlarını simli bir kalemle boyayarak daha belirgin ve ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.

8- Yılbaşı temalı ince mumları boyayın Yılbaşı temalı mumları almak yerine evinizdeki mumları değerlendirebilirsiniz. Elinizdeki muma minik bir kardan adam yüzü çizin, üzerini küçük yılbaşı ağaçlarıyla kaplayın ya da birkaç yılbaşı fiyongu ekleyin; seçenekler sınırsız. 9- Taze yeşillikleri çelenge dönüştürün Dış kapınızı süsleyen güzel bir çelenk olmadan yılbaşı dekorunuz tamamlanmış sayılmazsınız. Hazır bir çelengi sepete eklemek hızlı olabilir ama aynı zamanda pahalıdır. Bu kendinyap dekorasyonu için yeşil dallar ve kış meyveleri alın; yeşillikleri küçük demetler hâline getirip çiçek teliyle çelenge sabitleyin. Çelengin tamamı kaplanana kadar bu işlemi tekrarlayın. Üzerine bir fiyonk ekleyin ve yılbaşında kullanabileceğiniz, tamamen size özgü, taze bir çelenk elde edin. Referanslar Lauren Blue, "16 DIY Holiday Decorations to Get Crafty With This Season", https://theeverygirl.com/holiday-diys/