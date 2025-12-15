Modern çağda flört etmenin yazılı olmayan bazı kuralları var: Hızlı cevap vermek, sürekli iletişimde kalmak ve "havadan sudan" (small talk) sohbetleri sürdürebilmek... Çoğu kişi için karşısındakine ilgi duyduğunu göstermenin yolu bu adımlardan geçiyor. Ancak nörotipik (DEHB'li olmayan) bireylerin belirlediği bu dijital iletişim normları, DEHB'li bireyler için flört sürecini bir mayın tarlasına dönüştürebiliyor.

Bir flört uygulaması, "Aşk ve DEHB" (Love and ADHD) adlı raporda, konuyla ilgili ilginç bulgular ortaya koydu. Klinik olarak DEHB tanısı almış 9.000 kişi de dahil olmak üzere toplam 60.000'den fazla kullanıcının katıldığı bu dev araştırma, flört dünyasındaki büyük bir iletişim kopukluğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre flört dünyasında yolunu bulmaya çalışan DEHB'likerin %75'i, dijital iletişim kuralları yüzünden eşleştikleri kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını düşünüyor.

İlgisizlik değil, yürütücü işlev bozukluğu Rapora göre, DEHB'li bireyler ile nörotipik partnerleri arasındaki en büyük uçurum iki noktada oluşuyor: Mesajlara yanıt vermek ve havadan sudan sohbet etmek. Pek çok kişi için "zamanında yanıt vermek", ilgi göstergesi olarak kabul ediliyor. Ancak DEHB'li bireyler için bu beklentiyi yönetmek bunaltıcı bir hal alabiliyor. Bu durum, aslında istekli olmalarına rağmen, karşı tarafça en başından "ilgisiz" olarak etiketlenmelerine neden oluyor. Hinge bu durumu "Yanlış Anlaşılmış Eşleşmeler" (Misunderstood Matches) olarak tanımlıyor. Raporun ortaya koyduğu istatistikler, bu yanlış anlaşılmanın boyutlarını şöyle netleştiriyor: Unutkanlık faktörü: DEHB'li kullanıcıların %43'ü, eşleşmelerine cevap vermeyi sık sık unuttuğunu belirtiyor. Bu durum kasıtlı bir görmezden gelme değil, ancak karşı taraf bunu "reddedilme" veya "ilgi eksikliği" olarak algılıyor. Geç cevaplar: DEHB'li bireylerin neredeyse üçte biri (%32), sırf mesajlara yavaş döndükleri için karşı tarafın "ilgilenmediğini" varsaymasından ve yanlış anlaşılmaktan şikayetçi. Sohbet tıkanıklığı: DEHB'li bireylerin, derinliği olmayan yüzeysel sohbetlerden (small talk) hoşlanmama olasılığı, diğerlerine göre %31 daha fazla. Bu durum, flörtün başlangıç aşamasındaki o "ısınma turlarının" sürdürülmesini onlar için çok daha zor hale getiriyor.

RUH Yetişkinlikte hiperaktiviteye çözümler "Kaba değiliz, sadece beynimiz farklı çalışıyor" Rapor, flört eden herkesi beklentilerini karşılıklı olarak erkenden konuşmaya ve iletişim normlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Araştırmada görüşlerine yer verilen Ella Willis adlı bir kullanıcı durumu şöyle özetliyor: "DEHB'li oluşum bazen alışılmadık bir konuşma tarzına yol açabiliyor. Havadan sudan sohbetler bana kısıtlayıcı ve doğal olmayan bir şey gibi geliyor. Keşke DEHB'li beyinlerin konuşma sırasında nasıl çalıştığına dair daha iyi bir anlayış olsaydı... Bize 'kaba' olduğu öğretilen şeyler, aslında sadece bir DEHB'linin kendini ifade etme biçimi." Uzman görüşü: Dijital beden dilini yeniden tanımlamak Popüler uygulamanın İlişki Bilimi Direktörü Logan Ury, raporun amacının kimseyi geride bırakmamak olduğunu şöyle açıkladı: "Amacımız herkesin hayalindeki ilişkiyi bulmasına yardımcı olmak. Bu raporla, geleneksel 'Dijital Beden Dili' beklentilerine uymadıkları için genellikle geride kalan DEHB'li kullanıcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tüm flört edenleri, iletişim kurma biçimlerini yeniden düşünmeye teşvik ediyoruz. Empati ve bilgiyle daha özgün ve başarılı bağlar kurabiliriz."

Bu çalışmanın, DEHB topluluğunun flört ve ilişkilerde yaşadığı deneyimlere, alışkanlıklara ve zorluklara ışık tuttuğu; daha kapsayıcı bir flört ortamı yaratmak adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Kaynak: "Love and ADHD: Hinge’s New Report Empowers Daters to Rethink Communication Norms". Şuradan alındı: https://hinge.co/newsroom/love-and-adhd-report. ANNE - BABA DEHB'li çocuk yetiştiren DEHB'li anneler için öz bakım rehberi