Karantina günlerinde balkon keyfi için...

Balkon nasıl dekore edilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önemli bir hal alan balkonları nasıl daha iyi kullanabiliriz?

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde vakit geçirdiğimiz bu süreçte balkonlarımız hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Bu dönemde bazen konser alanı olan balkonlarımız, bazen ise en keyifli sohbetlerin yeri oluyor. Peki, karantina günlerinde daha çok vakit geçirilen bu alanı hazır bahar da gelmişken nasıl daha iyi kullanabiliriz? Mimar Esra Kestirengöz, balkonlarımız için basit ama etkili dekorasyon önerilerinde bulundu.

Fazlalıkları tutmayın

Yıl boyunca kullandığımız ya da kullanmadığımız çoğu eşyayı balkonlarımızda tutmamak gerektiğini belirten Kestirengöz, “Balkonun büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, öncelikle alan temizliği yaparak fazlalıkları çıkarmak ile başlayın. Çünkü toplam kullanabileceğimiz alanı görerek ona göre işlemler yapmalıyız. Kare ve küçük balkonlarda daha az eşyaya yer verin. Hareket alanınızı kısıtlamayın. Unutmayın yaşam alanlarımızda baharı yaşamanın en iyi yerlerinden biri balkonlarımızdır. Kendinize bir keyif bölümü oluşturun. Küçük bir sedir ya da sandalye ve sehpa işinizi görecektir. Balkon mobilyanız yoksa paletlerden ya da küçük meyve kasalarından sedir yapabilirsiniz. Bu size karantina günlerinde vakit geçirme şansı da verebilir. Eğer mümkün ise ahşap ürünler kullanarak doğallık da katabilirsiniz. Ayrıca renkli yastıklar ile bu alanı daha enerji dolu yapılabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Çiçekleri göz ardı etmeyin

Kestirengöz sözlerini şöyle sürdürdü: “Balkonlarımızın ferahlığı ve görüntüsü için çok önemli olan bitki konusunu göz ardı etmemekte fayda var. Renkli çiçekler ve yeşil bitkiler ile ortama doğallık katabilirsiniz. Bir nevi hobi alanı olarak da düşünebilirsiniz. Özellikle küçük ve dar bir balkona sahipseniz küçük saksılar tercih etmelisiniz. Bu durum size alan açabilir, daha geniş gösterebilir. Ayrıca isterseniz balkonunuzun dizaynı için çeşitli ışıklandırmalar kullanabilirsiniz. Kokulu mumlar ile de rahatlatıcı bir ortam oluşturabilirsiniz. Alanda düzen oluşturmak için raflı, çekmeceli eşyalar kullanabiliriz.”

Balkon dekorasyon önerileri