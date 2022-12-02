Bal kabaklı humus 

Tarif defterimden;

Klasik sade humus haricinde bal kabaklı humusa da şans verin derim...

Bal kabaklı, iç kabak çekirdekli leziz humusu yanında fırınlanmış tortilla ile yemek öncesi iştah açıcı atıştırmalık olarak kendiniz veya davet sofralarınız için hazırlayabilirsiniz...

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

500 gr helvacı bal kabağı

500 gr haşlanmış nohut, 10 - 12 adetini üzerini süslemek için ayırın.

1 su bardağı tahin

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı beyaz toz biber

1/2 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

3 diş sarımsak

Üzerine;

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

* Bal kabağının kabuğunu soyup dilimlere ayırarak buharda 20 dakika haşlayın.

* Haşlanan bal kabağıyla birlikte tüm malzemeleri blendere aktarın, püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Humusu servis tabağına aktarıp üzerini iç kabak çekirdeği, nohut taneleri, zeytinyağı ve kırmızı toz biber ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...