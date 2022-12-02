Bal kabaklı humus 

Müjgan Yurtseven'den bal kabaklı humus tarifi...

Bal kabaklı humus 
Yaşam
Giriş: 02 Aralık 2022 10:44
ABONE OL

Tarif defterimden;

Klasik sade humus haricinde bal kabaklı humusa da şans verin derim...


Bal kabaklı, iç kabak çekirdekli leziz humusu yanında fırınlanmış tortilla ile yemek öncesi iştah açıcı atıştırmalık olarak kendiniz veya davet sofralarınız için hazırlayabilirsiniz...


Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika





Malzemeler:

  • 500 gr helvacı bal kabağı
  • 500 gr haşlanmış nohut, 10 - 12 adetini üzerini süslemek için ayırın.
  • 1 su bardağı tahin
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 limon suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı beyaz toz biber
  • 1/2 çay kaşığı muskat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 diş sarımsak

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

* Bal kabağının kabuğunu soyup dilimlere ayırarak buharda 20 dakika haşlayın.


* Haşlanan bal kabağıyla birlikte tüm malzemeleri blendere aktarın, püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Humusu servis tabağına aktarıp üzerini iç kabak çekirdeği, nohut taneleri, zeytinyağı ve kırmızı toz biber ile süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.