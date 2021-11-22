Bal kabaklı adaçaylı makarna

Bu tarifte deniz kabuğu makarna kullandım, dilerseniz fusilli, midye, fiyonk veya kalem makarna ile yapabilirsiniz.

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 15 dakika

Malzemeler:

2 dilim bal kabağı, 700 gr (ayıklanmış ölçü)

1/2 çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr deniz kabuğu makarna

3 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz, makarnaları haşlamak için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

8 - 9 yaprak adaçayı

50 gr rokfor peyniri

50 gr rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

Üzerine:

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

*Bal kabağının kabuklarını soyup küpler halinde doğrayın. Üzerlerine muskat, karabiber, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştırarak pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

*Makarna için büyükçe bir tencereye 3 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz ve makarnaları ekleyin, paketin üzerindeki pişirme süresine göre haşlayıp süzgeçten geçirin (haşlama suyundan yarım su bardağı kadarını ayırın), haşlanan makarnaları tekrar tencereye aktarıp 1 yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine gezdirerek karıştırın.

*2 yemek kaşığı zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve adaçayı yapraklarını vok tavaya alın, kısık ateşte aromalarını bırakana kadar 1 - 2 dakika soteleyin. Haşlanmış makarna, peynirler, iç kabak çekirdeği ve kenara ayırdığınız makarna suyunu ekleyip orta ateşte birkaç dakika suyunu çekene kadar soteleyerek ocağı kapatın. Fırınlanmış kabakları ilave ederek karıştırın, üzerlerine rendelenmiş parmesan serpiştirip sıcak olarak servis edin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...