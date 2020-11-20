Boğaz ağrısına iyi gelecek öneriler

Havaların soğumasıyla beraber hastalık mevsimi de kapıya dayandı. Koronavirüs'ün yanı sıra soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarla da uğraştığımız bu dönemlerde biz de boğaz ağrısını hafifletmek için neler yapabileceğinizden bahsettik.

Boğaz ağrısına iyi gelecek öneriler
Sağlık
20 Kasım 2020 Cuma

Boğaz ağrısı soğuk algınlığının ilk semptomu, zorlanmış ses tellerinin yan etkisi ya da daha ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Sebebine bakmaksızın, boğaz ağrısı yaşadığımızda bir an önce hızlı bir şekilde ağrıyan boğazımızı nasıl rahatlatacağımızı düşünürüz. Eğer bir bakteri enfeksiyonundan dolayı boğaz ağrısı yaşıyorsanız, doktora gidip ilaç yazdırmak doğru olabilir ancak daha hafif durumlarda evde kendi kendinize bulabileceğiniz çözümler de size yardımcı olacaktır.

Tuzlu su gargarası

Çeşitli araştırmalar gösteriyor ki günde birkaç kez ılık su ve tuz karışımı ile gargara yapmak boğazlardaki şişliği azaltıyor, balgam söktürüyor ve bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Doktorlar genellikle yarım çay kaşığı tuz ve bir fincan suyu karıştırarak gargara yapılmasını öneriyor. Eğer tuzlu su tadı sizi çok rahatsız ediyorsa karışımın içine çok az miktarda bal ekleyerek daha hafif bir tat elde edebilirsiniz. Karışımınızı hazırladıktan sonra 30 saniye boyunca gargara yapıp tükürmelisiniz.


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Doğal ağız bakım suyunuzu kendiniz hazırlayın!

Sıvı tüketin

Gün içinde mümkün olduğunca sık bir şekilde sıvı tüketmek, boğazınızın rahatlamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda soğuk içecekler yerine daha ılık içecekler içmek de boğaz ağrınızı haffiletir. Ayrıca, susuz kalmanızı ve hatta hiperemiyi (organların aşırı kanla dolması) de engeller.

Çay için

Su içmekten sıkıldınız mı? O zaman bir fincan bitki çayı ağrıyan boğazınızın hemen rahatlamasına yardımcı olabilir. Bitki çayı olmayan, siyah, gri ya da beyaz yapraklardan elde edilen çaylar da bağışıklığı güçlendiren antioksidanlar içerir ve enfeksiyonları engellemeyi sağlar. Çayınızın içine bir çay kaşığı bal eklemek de iyileşme sürecinize yardımcı olabilir.

Tavuk çorbası için

Uzun yıllardan beri soğuk algınlığı için evlerde yapılan tavuk çorbası boğaz ağrısına da iyi gelir. Tavuk suyunun içinde yer alan sodyumun, iltihap oluşmasını engellediği de belirtilmektedir. Aynı zamanda, boğaz ağrınız olduğu dönemde katı besinler tüketmenin acı verici olduğunu fark etmişsinizdir. Bu nedenle çorba içmek daha kolay ve rahat olabilir.


Şehriyeli tavuk çorbası 
Şehriyeli tavuk çorbası 

Marşmelov yiyin

İlginç değil mi? Marşmelov yemenin boğaz ağrısına iyi geldiğine dair kesin bir kanıt yoktur fakat marşmelov bitkisinin kökünden yüz yıllar boyunca çay üretildiği ve bu çayların öksürüğü, soğuk algınlığını ve boğaz ağrısını tedavi etmekte kullanıldığı biliniyor. Şu anda bildiğimiz yumuşak marşmelovlar da aynı şekilde boğaz ağrısına iyi gelen özelliklere sahip.

Dinlenin

Boğaz ağrınız için en hızlı çözüm muhtelemen dinlenmek olacaktır. Boğazınız ağrıyorken bedeninizin dinlendiğinden emin olmalısınız ki en kısa süre de bu enfeksiyonu atlatabilin.

Burnunuzu yıkayın

Burnunuzun içini tuzlu suyla yıkamak kulağa pek hoş gelmese de bunun yararlı olduğuna dair birtakım kanıtlar bulunuyor. 2008 yılında çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, günde 6 kez tuzlu suyla burnunun içini çalkalayanlarda soğuk algınlığı semptomlarının azaldığı görülüyor. Bu da tuzlu suyla her gün burnunuzu yıkamanızın burnunuzdaki mukus tabakası miktarının ve soğuk algınlığı ile diğer enfeksiyonlara yakalanma ihtimalinizin azalmasını sağlayacağını gösteriyor. Burnunuzun içini yıkamak için olan özel setlere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.


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Yaygın rahatsızlıklar için 10 doğal ilaç

Odanızın havasını nemlendirin

Eğer boğazınız ağrıyorsa kuru havası olan bir odada bulunmak ağrınızı daha da çekilmez bir hale getirebilir. Bu durumdan kaçınmak için oda nemlendiricisi almayı düşünebilirsiniz. Bu makine, odanızın havasının daha nemli olmasını sağlayacak ve siz de daha rahat nefes almaya başlayacasınız. Dolayısıyla, boğaz ağrınız da azalacak.

Bal yiyin

Bir kaşık balın şurup gibi olan yapısı boğazınızın rahatlamasına yardımcı olurken aynı zamanda içindeki antimikrobik maddeler de daha çabuk iyileşmenizi sağlayabilir. Boğaz ağrısı için bal yemek, yetişkinler için uygundur ancak 1 yaşından küçük çocuklar için zararlı olabilir.


İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: Health. MacMillan, Amanda. How to Soothe a Sore Throat Fast, According to Experts. Kaynak: https://www.health.com/condition/cold-flu-sinus/14-ways-to-soothe-a-sore-throat?

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