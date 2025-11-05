Bağırsaklardaki bakteriler kişiliğimizi etkiler mi?

Bilim insanları, bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerin duygularımızı ve kişilik özelliklerimizi şekillendirebileceğini ortaya koyuyor.

Sağlık
Giriş: 05 Kasım 2025 13:51
Nesillerdir insanlar, içgüdü ve ruh hâllerini bağırsaklarında hissettikleri duygularla ilişkilendiriyor. Şimdi ise giderek artan sayıda bilimsel araştırma, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrobun —örneğin; bakterilerin— gerçekten de hislerimizle bağlantılı olup olmadığını inceliyor.


Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışma, neşeli (coşkulu) çocuklardan alınan mikrobiyomların nakledildiği hayvanların daha meraklı ve keşfetmeye açık davrandığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bir kişinin bağırsak mikrobiyomunun yapısının çevresel uyaranlara verdiği tepkileri etkileyip etkilemediğini anlamak için 'coşku' belirtilerine odaklandı. Coşku, yeni ya da zorlu durumlara karşı olumlu tepki verme ve geri çekilme olasılığının düşük olması olarak tanımlandı.


Araştırmacılar şu sonuca vardı: “Çalışmalar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin, duygusal tepkisellik ve özdenetim gibi biyolojik temelli farklılıklarla tanımlanan belirli mizaç özellikleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir.”


Son birkaç yılda, araştırmacılar bağırsak mikrobiyotasının düşünce ve davranışlarımızla bağlantılı olabileceğini ortaya koyan bulgular elde etti. 2024 yılında yapılan bir araştırma, steril koşullarda büyütüldükleri için mikrobiyotası olmayan hayvanların, mikrobiyotaya sahip olanlara göre daha kaygılı ve daha az sosyal davrandıklarını gösterdi.


'Germ-free' (mikropsuz) hayvaların ayrıca daha hiperaktif oldukları ve riskli davranışlara daha yatkın oldukları da tespit edildi. Çalışmada araştırmacılar şunu yazdı: “Hayvan çalışmalarında, antibiyotik veya probiyotik tedavisiyle bağırsak mikrobiyota bileşiminin değiştirilmesinin davranışsal profillerde farklılıklara yol açabileceği gösterilmiştir.”


Bu alanda insanlarda da bazı başarılar elde edilmiştir. Bilim dergisinde yayımlanan bir rapora göre, bir denemede sağlıklı bir donörden alınan dışkı, depresyon belirtilerini hafifletmek amacıyla hastanın sindirim sistemine aktarılmış ve bazı katılımcılarda olumlu sonuçlar alınmıştır.



