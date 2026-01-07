Hayatınızda, sizinle aynı tatafta olan ve anneliğin zorluklarını gerçekten anlayan bir anne arkadaşınızın olması paha biçilemezdir. Anne arkadaşlar; hayatımızın bu döneminde bize yol gösterirken adeta can simidi, destek sistemi, sırdaş ve yoldaş olabilirler; böylece sadece hayatta kalmayız, gerçekten gelişip güçleniriz. Ancak bazen anne arkadaşlıkları rekabetçi bir hâl alabilir ve ebeveynlerden birinin kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir. Belki verdiği tavsiyeler faydasızdır, üstten bakıyordur ya da sürekli kendi çocuğunu sizinkiyle karşılaştırıyordur; bu da sizi kendinizden şüphe ettirebilir ya da güvensiz hissettirir. Böyle bir anne arkadaşı rahatlıkla “toksik” olarak tanımlayabiliriz. Psikoterapist Charity Hagains "Toksik kelimesi sıklıkla gelişigüzel kullanılır ancak ruh sağlığı alanında bu, enerjinizi ve özgüveninizi tüketen tutarlı bir davranış örüntüsünü ifade eder" diye açıklıyor. Toksik kişiler davranışlarıyla sizi yetersiz ve gergin hissettirir.

Onların yanındayken genellikle mutsuz hissedersiniz

Bazen bir anne arkadaşın toksik olup olmadığını anlamanın en iyi yolu içgüdülerinizi yoklamaktır. Onların yanındayken size nasıl hissettiriyorlar? İyi arkadaşlar cesaretlendirir; hayatın baskı ve stresini hafifletmeye yardımcı olur; kendinizi güçlü ve yeterli hissetmenizi sağlar. Eğer tetikte, huzursuz, güvensiz hissediyor ve kendinizi sorguluyor ya da kendinizden şüphe ediyorsanız, büyük olasılıkla toksik bir arkadaşlığın içindesiniz.

Üstünlük göstermek için karşılaştırma yaparlar Ebeveynlik tarzlarındaki farklılıklar kaçınılmazdır ve hatta bu kutlanmalıdır; ancak toksik anne arkadaşlar çoğu zaman karşılaştırmayı kendi üstünlüklerini göstermek için kullanırlar; özellikle de çocuğunuzu kendi çocuklarıyla kıyasladıklarında, çocuğunuzun gittiği okuldan beslenme yöntemlerinize kadar her konuda sizi yargıladıklarında… Arkadaşınız, “yardımcı gibi görünen ama aynı zamanda yargılayıcı da olan yorumlarla çocukların gelişim basamaklarındaki ya da akademik başarılarındaki farklılıklara dikkat çekebilir" diyor Hagains ve ekliyor: "'Aa, hâlâ okumuyor mu? Şunu denedin mi?' gibi bir şey söyleyebilirler. Zamanla bu, desteklendiğinizi değil, didik didik incelendiğinizi hissetmenize neden olabilir." ÇOCUKLU HAYAT Ebeveynlerde sessiz tükenmişlik Utandırırlar Diğer anneler ve onların ebeveynlik biçimleri hakkında konuşmak zaman zaman normal olabilir; ancak anne arkadaşınız başkaları hakkında arkalarından sürekli olumsuz konuşuyorsa, bu bir kırmızı bayraktır. Profesyonel danışman ve Thriveworks bölge klinik direktörü Geralyn Fortney, "Bu anneler genellikle kendi bildiklerini okur ve tam olarak kendi ebeveynlik tarzları gibi ebeveynlik yapmayan herkesi eleştirirler. Bu anne ayrıca diğer arkadaşlarınız hakkında yargılayıcı şeyler söyleyebilir ve sizden yalnızca sizi ‘anlayan’ insanlarla çevrili olmanızı ister."

Sizi desteklenmiş hissettirmek yerine yargılanmış hissettirirler Çoğumuz destek için anne arkadaşlarımıza yöneliriz; bu yüzden evinizin ne kadar temiz olduğu, hangi mama markasını kullandığınız ya da kilerinizde ne tür yiyecekler bulunduğu konusunda yargılandığınızı hissediyorsanız, bu anne arkadaşlığının ruh sağlığınız için iyi olmadığına işarettir. Size elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı hatırlatan insanlarla birlikte olmak istersiniz; verdiğiniz her kararın yetersiz kaldığını hissettiren kişilerle değil. Ayrıca, bu kişiler, kendisi dışındaki ilişkilerinize karşı kıskançlık da gösterebilir. Genel olarak enerjinizi tüketirler İyi arkadaşlıklar besleyici ve canlandırıcıdır. Ancak toksik anne arkadaşlar, birlikte zaman geçirdikten sonra sizi bitkin ve kaygılı hissettirme eğilimindedir. Fortney bunu şöyle açıklıyor: “Belki size hiç sizi sormuyorlardır, sohbeti tamamen ele geçiriyorlardır ya da sürekli kendi ebeveynlik tarzları ve bunun sonuçlarıyla övünmekle vakit geçiriyorlardır. Arkadaşlıkların zaman zaman zor dönemlerden geçmesi doğaldır; ancak genel olarak hayatınızda olumlu bir yer tutmaları gerekir.” Bu durum sürekli hâle geliyorsa, bu arkadaşlığın toksik olabileceğinin bir işaretidir.

ÇOCUKLU HAYAT Kötü bir çocukluktan sonra nasıl iyi bir ebeveyn olunur? Acınızı onaylarlar ama başarılarınızı kutlamazlar Zor zamanlar yaşadığınızda ya da bunalmış hissettiğinizde sizi anlayan bir anne arkadaş elbette istersiniz. Psikoterapist Layne Baker, ancak anne arkadaşınız, başarılarınızda ortadan kayboluyorsa ya da takdiri ve tebrik edilmeyi hak eden şeyler için sizi hiç kutlamıyorsa, bu kötü bir işaret olabilir, diyor. “Bu davranış, ilişkide sağlıksız bir dinamik yaratabilir ve ilişkinin ‘toksik’ etiketini almasına neden olur; çünkü şu mesajı verir: ‘Hayatın dağınıkken senin için varım, ama başarını kutlamak benim için fazla rahatsız edici.’” Bir arkadaşlığı bitirme zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? Peki toksik davranışlar sergileyen bir arkadaşla karşı karşıyaysanız ne yapmalısınız? Hemen o kişiyle tüm bağları koparmak zorunda değilsiniz. Bu, kısmen ilişkinizin ne kadar yakın olduğuna ve ilişkide iyileşme potansiyeli görüp görmediğinize bağlıdır. “Eğer yakın bir anne arkadaşınızsa ve ilişkiyi korumak sizin için önemliyse, sağlıklı ve doğrudan yüzleşmenin rahatsız edici ama gerekli olan çalışmasını yapın,” diyor Baker. Bu, arkadaşınızın davranışlarının sizin üzerinizdeki etkisini paylaşmak anlamına gelir. Bunu, suçlamadan ya da utandırmadan, sadece nasıl hissettiğinizi ifade ederek basitçe yapabilirsiniz. Baker şunu da ekliyor: “Eğer anne arkadaşınız empati gösterir ve sorumluluk alırsa, nelerin değişmesi gerektiğine dair kırılgan ve dürüst bir konuşma için hâlâ alan vardır.” Ancak yüzleşmeniz küçümseme, savunmacılık ya da bu davranışın sorunlu olabileceğini kabul etmeme ile karşılanıyorsa, bu arkadaşlığı sürdürmek isteyip istemediğinizi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. “Eğer istemiyorsanız, tıpkı romantik bir ilişkide olduğu gibi, bu ilişkiyi bilinçli bir şekilde sonlandırmanızda bir sakınca yoktur,” diyor Baker.

Bir anne arkadaşlığını bitirmenin iki yolu Rivera’ya göre bir arkadaşlığı bitirmenin iki temel yolu vardır: Pasif ya da aktif. “Pasif bitirişler, arkadaşlığın yavaş yavaş sönümlenmesi şeklinde olur; örneğin arkadaş aradığında müsait olmamak ya da davet aldığınızda meşgul olduğunuzu söylemek gibi,” diyor. Bu yaklaşım, özellikle ebeveynliğin getirdiği yoğunluk içinde, sizin için en az dirençli yol gibi hissettirebilir ve özellikle toksik bir arkadaş yüzünden zihinsel olarak zaten tükenmiş hisseden birçok ebeveyn için iyi bir seçenektir. Daha aktif bir yaklaşım ise daha fazla enerji ve duygusal yatırım gerektirir; ancak hem sizin hem de arkadaşlığın diğer ucundaki kişi için daha tatmin edici olabilir; her zaman size en iyi şekilde davranmamış olsalar bile, onların da duyguları olduğunu unutmayın. “Bu yolu seçerseniz, şefkatle başlayın ve arkadaşınıza geçmişteki arkadaşlıklarını takdir ettiğinizi, ancak yollarınızın ayrıldığını hissettiğinizi ve şimdilik arkadaşlığa bir ara vermeniz gerektiğini söyleyin,” diyor Rivera. Referanslar Wendy Wisner, “8 Signs You Might Have a Toxic Mom Friend”, https://www.parents.com/8-signs-you-might-have-a-toxic-mom-friend-11865301