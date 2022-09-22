Sinastride Jüpiter ve etkileri

İnci Gücen, Jüpiter'in düştüğü evleri ve bunun ne anlama geldiğini yorumladı.

Sinastride Jüpiter ve etkileri
Astroloji
22 Eylül 2022 15:00
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Jüpiter, tıpkı Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olduğu gibi, olduğu yeri ve enerjiyi büyütüp genişletir. Sinastrisel yani ilişki uyumu anlamında ise; kişiler arasındaki kültür ve yetiştirilme tarzı ile ilgilidir. Örneğin; Jüpiter’leri uyumlu olmayan bir çiftin ailesi bambaşka kültürlerde olabilir. Jüpiter’ler iki kişi arasında özellikle kişisel gezegenlere (Venüs, Merkür, Mars) iyicil açılar yaptığında, iki taraf da birbirine cömertçe bir şeyler sunma enerjisi ile dolar. Güneş’e iyi açılar yapıldığında Jüpiter kişisi, Güneş kişisinin egosunu büyütür. Güneş kişisi ciddi farkındalıklar edinir. Burada önemli olan dengeyi koruyabilmektir. Bir kişinin Jüpiter’i diğer kişinin hangi evine denk geliyorsa, orada şans, genişleme, farkındalık getirebilir.

Jüpiter Düştüğü Evlerde;

1. evde: Jüpiter kişisi diğer kişinin kendini fark etmesini, dış dünyada daha fazla görünür olmasını, yeteneklerini keşfetmesini sağlar. Karakter, varoluş, kişilik katar, olduğu gibi güzel olduğunu hissettirir.


2. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin maddi – manevi değerlerini, kendi ayakları üstünde durmasını destekler. Öz değerini anlamasına yardım eder. Kişisel gezegenlere iyi açılar varsa beraberken maddi anlamda şanslı olurlar.


3. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin iletişimini canlandırır, hayata bakışını genişletir. İlginç fikirler, farklı bakış açıları katar. Farklı düşünmeye iten bir konumdur. Haritadaki olumsuz açıları tetiklerse, Jüpiter kişisi kendi bakış açısını empoze etmeye çalışabilir.


4. evde; Jüpiter kişisi diğer kişiye aileden biri gibi hissettirir. Evlilik için uygun bir enerjidir. Duygusal güven verir, iç dünyasını besler. Beraberken ev alınabilir.


5. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin farkında olmadığı bir yeteneğini açığa çıkartır. Aşk ve yaşam enerjisini çoğaltır, şans getirir, cinselliği canlandırır. Kişiye özgüven verir, şımartır, hayat sahnesinde olmasına yardım eder.


6. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin çalışma hayatını teşvik eder. Gündelik rutinlerini fazlalaştırabilir, sorumluluk aldırabilir. İşlerine katkıda bulunur, hayatını düzenler, yardım eder. Örneğin faturalarını öder, sağlığı ve beslenme düzeni konusunda yol gösterir. Kişinin kendisine bir şeyler katabilmesi konusunda yardımcı olur.


7. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin evlilik enerjisini çalıştırır. Evlilik doğal ve olağan hale gelir. Evlendikten sonra birbirlerine şans getirirler. Ruh eşi gibi hissedebilirler.


8. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin derinliklerini, kriz ve korkularını büyütür. Karşılıklı yoğun çekim verir fakat çok iyi gelmeyebilir. Farkındalıklarla dönüşmesine, içsel krizlerini çözmesine yardım eder. İyicil açılar yapıyorsa kişinin stresli zamanlarını aşmasını sağlar. Sert açılarda kişinin borçlarını da büyütebilir.


9. evde; Jüpiter kişisi diğer kişinin özgürlük enerjisini açığa çıkartır, ufkunu açar. Bakış açısını ve inanç yapısını değiştirebilir, hayata ve geleceğe umut dolu bakmasını sağlar, neşe ve pozitiflik verir. Birlikte gezmek, hayata dair konuşmak, keşfetmek, bu ilişkide çok besleyicidir.


10. evde; Jüpiter kişisi diğer kişiye; kendisini en yüksekte hissetmesi, parlaması, potansiyellerini açığa çıkartması için yardım eder. Jüpiter kişisini çok önemsemesini sağlar. Hayatın her alanında destek olacak sağlam bir karakterdir. Adeta hayat öğretmenidir. Evlilik ve iş ilişkisi için çok olumludur.


11. evde; Jüpiter kişisi diğer kişiye; arkadaşlık enerjisi hissettirir. Umutlarını büyütebilir, büyük bakış açısı kazandırabilir, özgün yanlarını açığa çıkartır. Yeni bir sosyal çevre getirebilir ve bol bol sosyalleşebilirler. Her şeyden önce arkadaş olduklarını bilirler, sosyal bir çift olurlar.


12. evde; Jüpiter kişisi diğer kişiye; şifa verebilir, kişinin yalnızlığına destek olabilir, saklı kalmış potansiyellerinin ortaya çıkartmasında fayda sağlar. Bilinçaltındaki blokajları çözmesine destek olur. Onun ruh dünyasını aydınlatır. Birlikte izole olmak iyi gelir. Aynı zamanda bilerek veya bilmeyerek kişiyi birçok şeyden koruyabilir.


Sevgilerimle;

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi


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