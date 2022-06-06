Bademli taze börülce fasulye salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Yarım kg taze börülce fasulyesi
1 çay kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı zeytinyağı
50 gr file badem
3 - 4 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
- Büyük bir tencerenin yarısını dolduracak gibi su aktarın. Orta ateşte su kaynamaya başlayınca karbonat ve fasulyeleri ekleyin, fasulyeler hafifçe yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika haşlayın. Haşlanan fasulyeleri süzdürerek buz eklenmiş suya aktarın (fasulyelerin pişmesini durdurmak ve yeşil rengini koruması için bu işlemi yapıyoruz). Fasulyeler tamamen soğuyunca kağıt havlu üzerine sıralayarak kurulayın ve saplarını ayıklayın.
- Zeytinyağının iki yemek kaşığı ve bademleri geniş bir teflon tavaya aktarıp kısık ateşte ara sıra karıştırarak kavurun, sarımsakları da ince doğrayıp bademlere ekleyin ve 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın. En son limon suyu ve tuzu ilave edip karıştırın.
- Haşlanan fasulyeleri yayvan bir tabağa aktarın, üzerlerine kavrulmuş bademli karışımı serpiştirin, kalan iki yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine akıtın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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