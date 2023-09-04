Badem kurabiyesi 

Çay ve kahve yanına çok yakışan badem unlu, esmer şekerli ve tereyağlı leziz kurabiyeleri kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

İçeriğinde un olmadığından glutensiz beslenenler için de alternatif lezzet olabilir.

Servis: 11 - 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

90 gr yumuşak tereyağı

Yarım bardak esmer şeker

1 yumurta

2 bardak badem unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzerlerine;

2 yemek kaşığı doğranmış badem

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Tereyağı ve esmer şekeri geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile 2 - 3 dakika çırpın, yumurtayı ekleyip 2 - 3 dakika daha kremamsı hale gelene kadar çırpın. Badem unu, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek karıştırın.

*Hamurdan dondurma kaşığı veya yemek kaşığıyla parçalar alarak tepsiye aralıklı olarak sıralayın (pişerken epey yayıldıklarından aralıklı yerleştirmeye özen gösterilmeli). Üzerlerine doğranmış bademleri serpiştirip hafifçe bastırın.

*175 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...