Badem kurabiyesi 

Çay ve kahve yanına çok yakışan badem unlu, esmer şekerli ve tereyağlı leziz kurabiyeleri kısa sürede hazırlayabilirsiniz...
İçeriğinde un olmadığından glutensiz beslenenler için de alternatif lezzet olabilir.
Servis: 11 - 12 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 90 gr yumuşak tereyağı
- Yarım bardak esmer şeker
- 1 yumurta
- 2 bardak badem unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzerlerine;
2 yemek kaşığı doğranmış badem
Yapılışı:
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.
*Tereyağı ve esmer şekeri geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile 2 - 3 dakika çırpın, yumurtayı ekleyip 2 - 3 dakika daha kremamsı hale gelene kadar çırpın. Badem unu, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek karıştırın.
*Hamurdan dondurma kaşığı veya yemek kaşığıyla parçalar alarak tepsiye aralıklı olarak sıralayın (pişerken epey yayıldıklarından aralıklı yerleştirmeye özen gösterilmeli). Üzerlerine doğranmış bademleri serpiştirip hafifçe bastırın.
*175 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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