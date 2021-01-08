Ayva reçeli

İştah açıcı rengi, çekirdeklerinden dolayı jöleleşen şerbeti ve kendine has aromasıyla çok lezzetli olan ayva reçelini kahvaltı sofralarınızda veya tatlı niyetine kaymakla tüketebilirsiniz. Reçeli bu defa ayvaya çok yakıştırdığım tarçın ile pişirdim, dilerseniz 3 - 4 adet karanfil ilave edebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 8 + 60 dakika

Malzemeler:

1,5 kg ayva

1 büyük limonun suyu

1 lt su

1 kg toz şeker

2 çubuk tarçın

1/2 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

*Öncelikle ayvaları alacak boyutta geniş bir kaba 2 litre kadar su alın, limon suyunun yarısını ekleyin (ayvaların kararmamaları için doğradıkça bu suya aktarıyoruz).

*Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyarak çekirdeklerini çıkartın, minik küpler halinde doğrayıp limonlu suya aktarın (her doğradığınız dilimi bekletmeden suya aktarın).

*Birkaç ayva kabuğu, 8 - 9 adet çekirdek ve çekirdeklerin bulunduğu oyuk bölümünden 3 - 4 tanesini temiz pamuklu ince bir bir beze alın, bohça gibi sıkıca bağlayın (reçele kıvam veren bu bölüm olduğundan ayvalar pişerken tencereye ekliyoruz).

*Derin bir reçel tenceresine 1 litre içme suyu alın, yarım limon suyu ilave edin. Ayrı bir kapta beklettiğiniz ayvaların suyunu süzdürerek tenceredeki suya aktarın. Kabuk ve çekirdeklerin olduğu keseyi de ekleyip tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca 7 - 8 dakika haşlayın. Bu süre sonunda toz şeker, çubuk tarçınlar ve tereyağını ilave edin. Orta ateşte kaynamaya başlayınca ayvaların rengi koyulaşana kadar yaklaşık bir saat pişirin.

*Pişen reçelin içinden çekirdeklerin olduğu keseyi ılınması için kenara alın, ılınınca elinizle iyice sıkarak jöleleşen suyu reçele aktarıp karıştırın. Çubuk tarçınları da reçelin içinden çıkartın.

*Ayva reçelinin şerbeti çabuk koyulaştığından ilk sıcaklığı geçince bekletmeden temiz cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın, tüketene kadar serin yerde saklayın.

Kısa bir not:

Reçelde kullanacağınız ayvaları sert ve sulu olanlardan seçerseniz lezzeti kat kat artacaktır.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...