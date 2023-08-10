Türk sporcu Aysu Türkoğlunun bayrak açması Bodrumlu yüzücü 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalını yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizini 16 saat 28 dakikada yüzerek Manşı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalını da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı.

Aysu Türkoğlu kimdir?

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Aysu Türkoğlu, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Yüzmeye 7 yaşında başlayan Türkoğlu, 14 yaşında yüzmenin açık su branşıyla kariyerine devam etti.

İlk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasman 1'incisi oldu. 29 Temmuz 2022'de ise İngiltere ile Fransa arasında bulunan 60 kilometrelik Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.