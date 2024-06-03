Aysu Türkoğlu ile Yasemin Altıntaş Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşünü gerçekleştirdi

Maraton kanal yüzücüleri Aysu Türkoğlu ile Yasemin Altıntaş, Türk kadınlarının gücünü ve azmini göstermek için Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşünü gerçekleştirdi. (AA)

Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, 48 kilometrelik Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşü için Pazar günü Türkiye saatiyle 23:00’te birlikte suya girdi. New York'taki Manhattan Adası'nın etrafında yer alan, 48 kilometre uzunluğundaki parkurda, yan yana kulaç atan yüzücüler 20 köprü geçti. Parkurun 16. Kilometresi olan Harlem bölgesinde bir süre ters akıntıya takılan yüzücüler, 15 dakika boyunca akıntıya karşı yüzdü. Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, su sıcaklığının 18,5 derece olduğu parkurda tamamladıkları zorlu yüzüşü "mücadelesinden asla vazgeçmeyen, hayallerinin peşinden koşan tüm Türk kadınlarına" armağan etti.

Türkoğlu Catalina geçişiyle, Altıntaş ise Manş geçişiyle açık su yüzmede büyük başarı olarak kabul edilen ve 3 ana uzun mesafe yüzme etkinliğini tamamlayan sporcuların elde ettiği "Triple Crown" unvanına bu yıl sahip olmayı planlıyor. (AA)

"20 Bridges Swim" parkuru hakkında bilgiler

Geçmişte, "Manhattan Island Marathon Swim" olarak bilinen "20 Bridges Swim" yüzme yarışı, Manhattan Adası'nın etrafındaki yaklaşık 46 kilometre uzunluğundaki parkuru içeriyor. Etkinlik adını, yüzücülerin parkur boyunca adanın çevresindeki 20 köprünün altından geçmesinden alıyor.

Dünyanın en zorlu açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul edilen yarışma, New York Open Water tarafından düzenleniyor. Katılımcılar, Hudson, East ve Harlem nehirlerinden geçerken karşılaşabilecekleri akıntılar, su sıcaklıkları ve su trafiği gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor.

(Haberin görseli Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş'ın Instagram hesaplarından alınmıştır.)

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