Aysu Türkoğlu ile Yasemin Altıntaş Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşünü gerçekleştirdi

Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, Manhattan 20 Bridges Swim yüzme yarışında 48 kilometrelik parkuru tamamladı. Yüzücüler, tamamladıkları zorlu yüzüşü Türk kadınlarına armağan etti.

Aysu Türkoğlu ile Yasemin Altıntaş Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşünü gerçekleştirdi
Yaşam
Giriş: 03 Haziran 2024 14:13 Güncelleme: 03 Haziran 2024 14:58
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Maraton kanal yüzücüleri Aysu Türkoğlu ile Yasemin Altıntaş, Türk kadınlarının gücünü ve azmini göstermek için Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşünü gerçekleştirdi. (AA)


Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, 48 kilometrelik Manhattan 20 Bridges Swim yüzüşü için Pazar günü Türkiye saatiyle 23:00’te birlikte suya girdi. New York'taki Manhattan Adası'nın etrafında yer alan, 48 kilometre uzunluğundaki parkurda, yan yana kulaç atan yüzücüler 20 köprü geçti. Parkurun 16. Kilometresi olan Harlem bölgesinde bir süre ters akıntıya takılan yüzücüler, 15 dakika boyunca akıntıya karşı yüzdü. Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, su sıcaklığının 18,5 derece olduğu parkurda tamamladıkları zorlu yüzüşü "mücadelesinden asla vazgeçmeyen, hayallerinin peşinden koşan tüm Türk kadınlarına" armağan etti.


Türkoğlu Catalina geçişiyle, Altıntaş ise Manş geçişiyle açık su yüzmede büyük başarı olarak kabul edilen ve 3 ana uzun mesafe yüzme etkinliğini tamamlayan sporcuların elde ettiği "Triple Crown" unvanına bu yıl sahip olmayı planlıyor. (AA)




"20 Bridges Swim" parkuru hakkında bilgiler

Geçmişte, "Manhattan Island Marathon Swim" olarak bilinen "20 Bridges Swim" yüzme yarışı, Manhattan Adası'nın etrafındaki yaklaşık 46 kilometre uzunluğundaki parkuru içeriyor. Etkinlik adını, yüzücülerin parkur boyunca adanın çevresindeki 20 köprünün altından geçmesinden alıyor.


Dünyanın en zorlu açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul edilen yarışma, New York Open Water tarafından düzenleniyor. Katılımcılar, Hudson, East ve Harlem nehirlerinden geçerken karşılaşabilecekleri akıntılar, su sıcaklıkları ve su trafiği gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor.


(Haberin görseli Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş'ın Instagram hesaplarından alınmıştır.)


Bu gönderiyi Instagram'da gör Aysu Türkoğlu (@aysu.turkoglu)'in paylaştığı bir gönderi


Gurur duyduk: Aysu Türkoğlu
Gurur duyduk: Aysu Türkoğlu

Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

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Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.







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